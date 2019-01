Guşă: Jocurile subterane au anulat lucrurile bune care s-ar fi putut întâmpla în lupta anti-corupţie

Cozmin Gușă

Cozmin Guşă a comentat, la Realitatea TV, anunţul lui Tudorel Toader în legătură cu ordonanţa de urgenţă pe care o pregăteşte pentru repunerea în termen a celor condamnaţi de complete nelegal constituite, a anunţat, duminică, Tudorel Toader.

"Am pregătit un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru repunerea în termen a celor condamnaţi de complete nelegal constituite. Vom putea face contestaţie în anulare, iar instanţa în complet legal îi va judeca, iar dacă sunt vinovaţi vor plăti", a declarat ministrul Justiţiei, la un post TV.

Reamintim că CCR a admis, în 16 ianuarie, sesizarea Camerei Deputaţilor referitoare la existenţa unui conflict între Parlament şi Ministerul Public care prevede, printre altele, că efectele protocoalelor continuă să se producă, chiar şi după denunţarea lor.

Cozmin Guşă a dezvăluit jocul care se pregăteşte.

"Declaraţia lui Toader nu e o mare surpriză, decât faptul că şi-au asumat public acest lucru. Justiţia a fost terfelită în ultimii 2 ani. Toate jocurile subterane au anulat lucrurile bune care s-ar fi putut întâmpla în lupta anti-corupţie. Se vor întâmpla aceste lucruri, numai că acesta e tributul pe care-l plăteşte fostul stat paralel, reprezentat de Coldea, de Maior, regimul Băsescu, actualul stat al baronilor, al PSDragnea, tocmai pentru ca reprezentanţii acelui fost stat paralel să poată să se perpetueze în continuare în jocul de putere pe care l-au ocupat. Faptul că Florian Coldea îl asistă direct pe Dragnea de atâta timp sau prin intermediar, le dă posibilitatea acestora de la putere, cu Toader în frunte să beneficieze de un traseu, în baza şantajelor în justiţie. Ăsta e jocul care se pregăteşte", a spus consultantul politic.

Cozmin Guşă a evidenţiat capcana în care a căzut Klaus Iohannis, pentru că acei oameni "nu gândesc în spiritul de a avea servicii secrete puternice".

"În baza unui deal subteran prin care Dragnea trebuie să fie propulsat în finala pentru preşedinţie, Klaus Iohannis a picat într-o capcană. Care durează de mult timp, de când a refuzat să "debăsifice" structurile de informaţii ale României, l-a păstrat pe Coldea prim-adjunct încă 2 ani la SRI, plus alte cadre cu grade superior înalte, şi a căzut în capcana lor, a unor oameni care nu gândesc în spiritul de a avea servicii secrete puternice. Orice stat care se respectă trebuie să aibă servicii secrete puternice. Dar ei sunt dedicaţi unor jocuri personale. Felul în care s-a purtat cu el Cioloş în 2016, când pe baza discuţiilor pe care le avea cu Coldea a refuzat să sprijine PNL-ul, care a obţiunt un scor ruşinos, creând un alt partid USR, pe care l-a făcut de la zero şi l-au propulsat în parlament", a afirmat Guşă.

Cozmin Guşă a venit cu o veste-bombă pentru mediul politic al începutului de an: Coldea se lansează în politică pe 26 ianuarie. Consultantul politic a explicat de ce face Coldea asta şi cum va funcţiona alternativa politică de tip securistic USR plus PLUS.

"Vreau să le dau telespectatorilor noştri o ştire: Florian Coldea se va lansa în politică de ziua lui Ceauşescu, pe 26 ianuarie. În acel moment, partidul lui Cioloş, PLUS, care este asistat de Coldea, va avea o întâlnire politică naţională în acelaşi timp cu USR-ul, care a fost moşit de Coldea, şi vor lua decizia să acţioneze împreună, ca să creeze pe partea dreaptă o alternativă politică de tip securistic la PNL. Nu ştiu dacă Cioloş va fi candidatul acestei alternative la preşedinţia României. Mai degrabă, nu. La uuroparlamentare vor marşa împreună, tocmai ca să le facă probleme lui Iohannis şi PNL-ului, care nici nu face nimic ca să reziste tăvălugului.

De ce face Coldea asta? Pentru că poate, e din aceeaşi categorie cu Codrin Ştefănescu. Şi pentru că el consideră că, având merite în câştigarea preşedinţiei lui Iohannis în 2014, nu trebuie să fie dat afară niciodată. Şi măcar atât, dacă nu mai mult, ar fi meritul lui Sebastian Ghiţă, de care se tot discută, fără ale cărui dezvăluiri, Coldea n-ar fi plecat din funcţia de prim-adjunct SRI. Aşa, SRI-ul mai respiră, e mai multă normalitate. Acei jurnalişti acoperiţi din perioada lui Coldea şi Maior acţionează pentru că pot pentru această manipulare. Deci, se creează această alternativă politică de tip securistic USR plus PLUS, prin contribuşia unor ofiţeri superiori, printre care şi Coldea. Probabil se va lucra şi la o alternativă pe stânga, o alternativă la PSD. Faptul că forţa lui Dragnea e diminuată nu e rău, dar depinde cine diminuează această forţă. Dacă e diminuată de oamenii care n-au servit niciodată interesul naţional, atunci e grav", a zis Cozmin Guşă.

Cozmin Guşă a subliniat rolul pe care îl are Realitatea TV în viaţa telespectatorilor noştri, cu accent pe devoalarea acţiunilor celor de la mişcarea USR plus PLUS.

"Am văzut că PLUS s-a supărat pe Realitatea TV. Să rămână supărat în continuare. Trustul Realitatea serveşte interesului telespectatorilor noştri, care sunt cetăţeni. destestă securismul, baronismul, sunt conştienţi de drepturile şi obligaţiile lor. Nu pot să şi le exercite în aceste condiţii de securism instalat. L-am văzut pe Vlad Vociculescu. Şi el este dintr-o familie de securişti. Deocamdată presa nu s-a ocupat despre cum a fost drenată o sumă imensă de bani din industria farmaceutică către elemente private sau felul cum acest băieţaş a pus umărul la distrugerea transplantului în Romania. Avem dovezi şi le vom prezenta. principala sarcină a unei mass-media independente e să militeze pentru ca cetăţenii să nu fie manipulaţi. Noi nu manipulăm, pe lângă ce s-a spus până acum vom veni cu elemente în plus.

Eu îi studiez activitatea politică lui Cioloş încă de când a ajuns în funcţia de secretar de stat în agricultură. degeaba se împăunează cu treburile pe care le-a făcut, cei care analizează nu vor găsi absolut nimic. El de fapt a fost prim-ministrul majorităţii lui Dragnea. Ei l-au ţinut în funcţie. Faptul că ei nu iau în serios afirmaţiile unuia ca Marius Oprea, un om care de 30 ani se luptă cu acest sistem securistic, dar pe care nu l-aţi văzut îmbogăţit, îmi arată mie că ei desconsideră tot ce ţine de curăţarea pe care noi ne-am dorit-o în 1989 şi de libertatea de expresie. Nu s-au luptat cu serviciile secrete aceşti oameni, ci cu securismul. Avem, aşadar, acest eveniment pe 26 ianuarie, de ziua lui Ceauşescu, şi doresc să-şi consolideze aceste mişcări. Altfel, acest partid al lui Cioloş n-are nicio şansă să intre în Parlamentul European, se forţează o alianţă cu USR, pentru ca să meargă împreună să meargă, să reprezinte. Probabil că şi în USR sunt oameni bine pregătiţi, dar ce folos dacă la butoane stă Coldea, care foloseşte aceste structuri pentru protecţie politică sau pentru răzbunare. Ei, generând aceste mişcări împotriva lui Iohannis, apropo de USR plus PLUS, doresc să diminueze potenţialul actualului preşedinte, care să fim sinceri, n-a făcut mare lucru pentru România, dar nici nu putem să-l analizăm ca având o camarilă de tip Băsescu", a comentat Guşă.

Ştire în curs de actualizare