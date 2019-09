Gușă, ipoteză-șoc: "S-ar putea desecretiza convorbirile dintre Trump și Iohannis"

Cozmin Gușă a comentat publicarea stenogramei conversației telefonice dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. DETALII AICI . Consultantul politic a spus, printre altele, că "Scandalul Trump - Biden va aduce si Romania in prim plan" și că "As putea sa fac un pariu ca in scurt timp vor cere si desecretizarea convorbirilor de la Casa Alba, din luna august, care s-au purtat intre Trump si Klaus Iohannis"

"Aceasta stenograma aproape ca i-a rezolvat campania electorala lui Donald Trump. Am citit, sunt 5 pagini acolo, document declasificat, am citit in urma cu cateva ore originalul.

Practic, democratii au picat intr-o capcana senzationala, pentru ca in acea stenograma, pe care Trump, in mod tactic si viclean, a dat-o publicitatii, la o zi distanta dupa ce i s-a cerut invalidarea, statueaza ca presedintele SUA este extrem de ingrijorat de ingerinta unor fosti oficiali americani precum Joe Biden, in politica interna a unei tari, precum Ucraina, in baza unui interes personal chestionabil", a început Cozmin Gușă analiza.

"Anume, fiul lui Joe Biden, care era in conducerea unei mari companii de energie din Ucraina, era sa fie pus sub acuzare de catre fostul procuror general ucrainean despre care este vorba in convorbirea Trump - Zelenski. Numai ca, prin interventia directa din urma cu cativa ani, a lui Biden, in calitate de vicepresedinte SUA, procurorul general a fost dat afara tocmai pentru ca fiul lui Biden sa nu fie investigat. Asta este povestea.

Avocatul lui Trump a fost insarcinat in aceasta primavara-vara sa mearga in Ucraina, sa investigheze asta. Biden si-a folosit influenta politica in numele SUA, pentru a-si scapa fiul de o investigatie pentru acte frauduloase, de coruptie, in Ucraina. La meciul de imagine va castiga Trump, dar valul acesta al confruntarii Trump - Biden va ajunge in Romania, cu siguranta. S-ar putea ca glontul de aur al lui Trump contra lui Biden sa vina chiar din Romania. Am si informatii. Meciul va incepe de la Ucraina si va ajunge in Romania", a adăugat consultantul politic Cozmin Gușă.

"As putea sa fac un pariu ca in scurt timp vor cere si desecretizarea convorbirilor de la Casa Alba, din luna august, care s-au purtat intre Trump si Klaus Iohannis. Nu am nicio indoiala, o cerere asemanatoare celei facute lui Zelenski si care il priveste pe Biden i-a fost facuta si lui Klaus Iohannis. Tot din dorinta de a depista anumite ingerinte frauduloase ale diplomatiei americane in politica interna a altor tari.

Scandalul asta Trump - Biden va aduce si Romania in prim plan. Fiti convinsi ca intarzierea si amanarea audierii si nominalizarii ambasadorului Americii si a lui Trump in Romania are legatura cu acest scandal, Gitenstein - Biden.

Daca democratii vor persista in greseala si vor cere invalidarea lui Trump, unul dintre argumente va fi si discutia desecretizata dintre Donald Trump si Iohannis din Biroul Oval", a mai spus Cozmin Gușă la Realitatea TV.