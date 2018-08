Guşă: "Iohannis a încercat să exprime gravitatea extraordinară a acestui moment prin care trecem"

După discursul preşedintelui Klaus Iohannis despre violenţele petrecute pe data de 10 august în Piaţa Victoriei, consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit, în exclusiviate la Realitatea TV, despre ceea ce a dorit, cu adevărat, să exprime preşedintele României, dar şi despre Guvernul Dăncilă şi problemele cu care se confruntă statul român la această oră.

„Noi am descifrat, de multe ori, ce se întâmplă în subteranele politicului românesc, de aici şi fidelitatea telespectatorilor noştri, pentru că încercăm să le explicăm ce este rău în spatele vorbelor politice. Eu cred că ar trebui să descifrăm mesajul preşedintelui, pe înţelesul tuturor. Prin această postură solemnă, pe care ne-a oferit-o Klaus Iohannis, la birou, cu şemineul în spate, cu drapelul României şi al Uniunii Europene, Klaus Iohannis a încercat să exprime gravitatea extraordinară a acestui moment prin care trecem. Pe de altă parte, prin conţinutul mesajului, eu pricep că preşedintele Iohannis, într-adevăr, operează cu ideea că Dragnea şi ai lui nu se vor opri din drumul pe care şi l-au propus, al suspendării preşedintelui, al suspendării instituţiilor din justiţie, aşa cum sunt ele astăzi şi inclusiv a instituţiilor de forţă, apropo de ce spuneam noi de planul celor cinci puncte, prin care incusiv SRI-ul va fi decapitat tocmai pentru ca să le facă lor mai uşor jocul ilegal, pe care am văzut vum l-au practicat la nivelul structurilor din Ministerul de Interne. Acest joc ilegal evident pe care l-a făcut Jandarmeria, sub coordonarea Ministerului de Interne, Prefectura Bucureşti e un apendice executiv acolo, încearcă să împartă responsabilitatea între Dragnea şi guvernul lui şi ceea ce adminstrează de la Bucureşti administraţia lui Gabi Firea, deci tot acest model, noi putem să ghicim că vor merge în continuare şi la nivelul Serviciilor Secrete şi, mai ales, al celui care are autoritate şi implicare pe plan naţional pentru asigurarea stabilităţii şi a ordinii, respectiv Serviciul Român de Informaţii. Cam asta am înţeles eu de la Klaus Iohannis în această seară, un mesaj binevenit pentru toţi cei din piaţă, săracii, care au suferit şi care s-au simţit deloc apăraţi. Printr-un protest legitim pe care l-au realizat, fără violenţe, cu instigatorii infiltraţi între ei, am înţeles că sunt unii care vorbeau stâlcit limba română sau chiar vorbeau în limba rusă, sunt foarte multe elemente acolo care probabil vor fi devoalate. Ancheta care s-a declanşat în acest moment ne va arăta de unde au venit, de unde au fost importanţi aceşti instigatori, pentru că ei nu fac parte nici din diaspora, nici din mitingiştii obişnuiţi. Au fost importaţi pentru această acţiune specială care să justifice acţiunea extrem de dură, crudă, ilegală, împotriva manifestanţior.

Deci mesajul lui Iohannis pe de altă parte vine să compenseze această nesiguranţă a românilor care au văzut că nu mai pot să protesteze paşnic şi că sunt bătuţi, sunt intimidaţi.

Ca şi concluzie, acest mesaj de tip solemn pe care preşedintele a preferat să îl dea de la birou şi nu în faţa jurnaliştilor în stand-up, a dorit să sublinieze această gravitate a momentului şi în perspectivă o anumită repoziţionare din partea preşedinţiei, pentru că noi dacă avem probleme astăzi cu ce se discută în Europa, că nu am fi capabili să asigurăm preşidenţia rotativă a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019, este şi din cauza faptului că au văzut doar excese din partea puterii şi deloc contrareplici din partea instituţiilor care reprezintă România, în plan public şi oficial, cum este preşedenţia României, respectiv în plan informal, dar la fel de oficial, cum sunt instituţiile statului, respectiv Serviciile Secrete. Criza este chiar atât de mare şi ea a putut să fie devoalată prin aceste provocări de la miting şi prin aceste acte de cruzime împotriva legii care au fost realizate”, a spus Cozmin Guşă.

Întrebat de ce au fost importaţi jandarmi, din alte judeţe, Guşă a făcut câteva precizări.

„S-a mizat pe fidelitate şi pe ceea ce şefii organizaţiilor PSD, care conduc politic acele judeţe, prin numirile pe care le-au făcut, au garantat. Dragnea s-a dus pe fidelităţi. Aduc jandarmi din zonele de unde sunt sigur şi îmi garantează, de la Lia Olguţa Vasilescu până la alţii, că ei se vor comporta extrem de crud, de dur, ca să împrăştie manifestanţii. Aţi văzut acel festival de susţineri de peste tot, de la comentatori TV, până la fel de fel de analişti inventaţi ad-hoc, care lăudau această intervenţie a jandarmeriei şi apoi se declarau foarte patrioţi şi inventau fel de fel de forţe străine care ar veni să ne distrugă ordinea statului de drept. Noi nu mai avem un stat de drept, nu mai avem un stat pe care să ne bazăm, avem un stat la bunul plac al lui Dragnea, care împreună cu o clică, într-adevăr, aici Iohannis a subliniat bine şi interesant, în perspectiva suspendării, că poate nu tot PSD-ul e mulţumit de ceea ce face Dragnea şi nu tot PSD-ul e mulţumit, pentru că dacă se va ajunge la un vot printr-o sesiune extraordinară care poate să fie declanşată, care cred că o să o vedem în această seară, deja sugerată de vectorii de imagine ai PSD, să nu voteze pentru suspendare. Iar dacă vor vota să îşi asume această responsabilitate, că sprijină un demers ilegal, bazat pe nimic, noi am spus că procedura de suspendare a lui Iohannis, procedura de punere în paranteză a instituţiilor statului, se va face pe baza unor telenovele, a unor episoade, spuse de la o zi la alta, credibilizate prin fel de fel de repetări pe la televiziuni, pe site-uri de ştiri, care apoi vor face un dosar gros, care va fi motivaţia suspendării lui Klaus Iohannis. Pentru că, şi pe defecţiunile din PSD-ALDE, apropo de jocul mai spre normalitate al lui Călin Popescu Tăriceanu, vă daţi seama că disperarea este maximă, iar dacă această anchetă de la Parchet va merge până la capat, sigur că cei vizaţi ca posibil inculpaţi în urma anchetei, şi sunt mulţi de la Jandarmerie, până la urmă vor mărturisi pentru că nimeni nu îşi riscă libertatea ca să nu spună ce au făcut de fapt, de la cine au primit ordine, de la cine au primit aceste ordine ilegale şi totul trebuie să se desfăşoare pe repede înainte, practic în următoarele 2-3 săptămâni. Miza e acea ordonanţă, care trebuie să fie dată, indiferent cum se va numi ea, va consemna amnistii, graţieri, fel de fel de încadrări juridice care să îi scape pe cei din jurul lui Dragnea de o anumită iminenţă a condamnării. Dacă ne uităm la dosarele care vin în această toamnă, septembrie, octombrie, noiembrie, de la dosarul lui Darius Vâlcov până la alte dosare ale unor coordonatori din PSD, au nevoie ca de aer, ca de apă, de această ordonanţă, care să fie dată, care să prelungească demersul în justiţie sau chiar să anuleze anumite dosare care se judecă”, a mai spus consultantul politic.

Mai rezistă Guvernul Dăncilă?

„Mesajul lui Klaus Iohannis nu va avea nicio infleuenţă asupra guvernării, asupra PSD-ului, în forma în care este condus el astăzi, pentru că asta nu mai contează, e în afara jocului. Kalus Iohannis a sugerat un joc de normalitate, care nu se mai pune şi el ştie că nu se mai pune acest joc de normalitate de multă vreme. A făcut-o doar ca se poziţioneze ca să poată să revină la acest mesaj pe care l-a dat astăzi, în perspectiva evenimentelor în cascadă care vor veni în următoarele zile, în următoarele săptămâni, şi care nu îl vor viza pe el ca preşedinte, apropo de suspendare, dar îl vor viza pe Eduard Helvig de la SRI, ca director civil şi toată structura de conducere a SRI care va fi atacată tocmai pentru că s-a comportat normal şi s-a văzut în comunicatele lor şi a altor vectori din societate. Ceea ce este interesant este jocul opoziţiei. Iohannis, în acel text, pe care l-a prezentat în această seară, nu a zis degeaba despre jocul opoziţiei. Pentru că mare parte din această opoziţie este iresponsabilă. Ei joacă la dublu. Tăcerea lor în faţa exceselor lui Dragnea şi alor săi, este un joc la dublu. Faptul că Orban se preface că face opoziţie, când de fapt nu se bazează pe nimeni prin partid, pe acolo, pentru că şi ei sunt interesaţi de amnistie şi graţiere, este tot un joc la dublu. Şi atunci când va fi descifrat mesajul lui Iohannis, de fapt el a vrut să sublinieze că şi opoziţia este praf. Nu ştiu, poate jocul pe tot terenul ca şi Florian Coldea, toate informaţiile din tolbă pe care le are în baza mandatelor lui de la conducerea SRI şi pe care le foloseşte. Ba îl sprijină pe Orban într-un fel, ba se duce în spatele lui Cioloş, ba se duce în spatele celor de la USR pe care i-a ajutat, dar nici într-un caz într-un joc constructiv, pentru că nimeni nu poate să mă convingă pe mine şi am toate exemplele pe care pot să le dau, dar nu a venit încă momentul, că el l-a părăsit vre-un moment pe Dragnea. Oamenii aştia au fost colegi în statul paralel, el şi Coldea, mă rog, şi alţii care au fost pe acolo, inclusiv Ponta care nu a ajuns preşedinte. Până în străfundurile statului român, toată lumea tremură în acest moment, pentru că va veni momentul luptei. Iar momentul luptei nu înseamnă lupte de stradă, săracii oameni, mi-a fost tare milă de ei, de cei care au suferit şi încă o dată le exprim compasiunea mea şi spun că voi merge şi eu în stradă de la următoarele mitinguri tocmai pentru susţinere, şi morală, şi fizică. Dar, revin, în străfundurile statului român toată lumea tremură pentru că toată lumea şantajează pe toată lumea. Iar dacă un om cu atâtea dosare în tolbă, despre alţii, cum este Florian Coldea este lăsat să îşi facă jocul, asta este o problemă de securitate naţională", a precizat Guşă.

Cozmin Guşă a mai spus că momentul de slăbiciune a trecut pentru Viorica Vasilica şi că ea va rămâne alături de "daddy", ceea ce ne va face pe toţi să ne întrebăm care va fi planul următor de responsabilizare.

"Noi nu putem să mergem în această toamnă cu această doamnă prim-ministru, să ne compatibilizăm structurile guvernamentale şi administrative cu ceea ce urmează în următoarele şase luni. Dacă nu vom fi în stare, de la preşedintele Iohannis în jos, să schimbăm această guvernare de care râde toată Europa, dacă nu ne vom face temele din septembrie să schimbăm această guvernare prin orice mijloace legale pe care le avem, atunci chiar suntem în peicol să se pună în discuţie capabilitatea noastră de a avea acest rol, legitim, legal, rotativ, de a putea conduce procesul de ordonare operativă a Uniunii Europene. Şi repet, în această perioadă se va discuta despre reconstrucţie. Nu se va putea discuta despre reconstrucţie cu Viorica Vasilica la masă, teleghidată de către Liviu Dragnea, cu tot felul de inculţi care vor conduce comisiile operative, pentru că despre asta este vorba. Noi avem analfabeţi politici, pe lângă faptul că foarte mulţi sunt şi analfabeţi funcţionali. Ei nu pot coordona aceste organisme şi Europa va fi legitimă să ne spună, în această toamnă, dacă nu ne rezolvăm problema: România, sărim peste tine. Vine următoarea ţară", a spus Cozmin Guşă, adăugând că această preşedinţie este foarte impotantă pentru Uniunea Europeană.

"Pe scurt, nu cred că Viorica Vasilica va mai da înapoi în acest demers şi va face un pas în faţă alături de celelalte doamne, era să zic ţoape", a completat acesta.

Cozmin Guşă a mai spus că declaraţia lui Iohannis este departe de a fi suficientă. "Klaus Iohannis putea să facă mai mult în acest an, nu neapărat astăzi. Astăzi a făcut ce a trebuit să facă, înţelegând gravitatea lucrurilor de la semnalele noastre, de la semnalele altora. Pentru convocarea CSAT-ului este nevoie de încadrări precise pentru că acolo intrăm într-o zonă de legalitate care apoi va fi discutată de către alţii şi ar putea să fie contestată. Eu cred că acele exemple de ilegalitate vor veni, vor fi documentate şi de abia în urma acestor decumentări ale manipulării, CSAT-ul se poate întruni, discuta şi lua măsuri de urgenţă", a mai declarat consultantul politic.

Conform acestuia, audienţa înregistrată de Realitatea TV în ultimele zile arată faptul că telespectatorii au încredere în noi, însă cauza este următoarea: s-au speriat. "Manipularea nu ţine, mulţi telespectatorii care se uitau la televiziunile lui Dragnea au migram către noi pentru a afla adevărul. Să vadă ce se întâmplă în realitatea pentru că şi-au dat seama că la acele televiziuni ceva este fals. Aceste bătăi aplicate cu cruzime şi fără motiv şi această sperietură care s-a dorit să fie trasă oamenilor din diaspora care au venit să manifeste pro România, nu anti România, pro salvării bugetelor devalizată de baroni, acestea sunt nişte lucruri de mare responsabilitate. Şi sigur, intenţia lui Dragnea a fost să îi descurajeze. Şi aşa cum am mai spus: nu a reuşit să îi descurajeze. Aşa cum m-a enervat rău pe mine şi am rămas nervos, aşa s-a întâmplat şi cu oamenii din diaspora care au făcut un efort să vină la protest şi să îşi spună nemulţumurile legate de România", a completat consultantul politic.

În ceea ce priveşte dezinformarea făcută de Jandarmeria Română privind starea de sănătate a jandarmeriţei bătute la protestul de vineri, Cozmin Guşă a spus că este şah-mat. "Un jandarm se pregăteşte pentru astfel de manifestaţii de stradă, dar toată această supravictimizare şi propaganda cu vizitele la spital şi cu tot fel de lucruri, documentul, obţinut de Realitatea TV privind starea de sănătate a jandarmeriţei în momentul internării, le demontează toată minciuna construită pe necazul unui ofiţer sau subofiţer, ce o fi această domnişoară, care are în fişa postului lupta cu manifestanţii. Bine că nu are nimic, că este sănătoasă, bine că am aflat noi de acest document, care este un şah-mat pentru ce au construit din disperare Dragnea şi ai săi pentru ca să ne convingă că protestarii au fost periculoşi sau violenţi. Acest document va reprezenta o bază de discuţie inclusiv pentru procurori şi cei care au generat această manipulare, de la şefii Jandarmeriei, până la purtătorii de cuvând, care se uitau la bec, vor avea o anumită responsabilitate care o să intre, cu siguranţă, pe zona penalului", a detaliat Cozmin Guşă, explicând că aceştia, sub incidenţa penalului, vor divulga cine i-a pus să acţioneze împotriva unor români care nu făceau altceva decât să îşi apare ţară, să apere viitorul copiilor lor.

"Ruşine mare. Dar ce să mai vorbim despre ruşine în condiţiile în care oamenii sunt la un asemenea nivel încât treaba asta cu ruşinea este pe plan secundar. Poate că le-o fi ruşine celor care l-au susţinut pe Dragnea până acum, mă refer şi la oameni din PDS şi la cei care l-au votat cu bună credinţă, crezând în minciunile sale. Nu mai trebuie să căutăm alţi vinovaţi. Principalul vinovat este daddy", a încheiat Cozmin Guşă.