Guşă: Primele luni din 2017, cruciale pentru România. Să vedem cum rezistă Dragnea "beţiei puterii"

Consultantul politic Cozmin Guşă a explicat, la Realitatea TV, că toate negocierile importante se joacă, din punct de vedere al politicii externe, în prima jumătate a lui 2017 şi, din păcate, România "nici n-a intrat încă pe teren, deşi meciul a început deja", luptele politice interne distrăgând atenţia de la mizele cu adevărat importante.

Consultantul politic a analizat climatul politicii externe şi cum ar putea fi afectată diplomaţia României de jocurile politice dintre cele două palate, dar şi de ce sunt cruciale primele luni ale lui 2017 pentru politica externă internaţională şi cum ar putea folosi România acest interval.

"Ai vorbit de Klaus Iohannis şi de Liviu Dragnea. Sunt doi oameni maturi. Au aproape aceeaşi vârstă şi experienţă politică mare. Niciodată pacea nu se negociază prin intermediari. Important e ce îşi propun pentru România, că pentru carierele lor ştim ce îşi propun: să meargă mai înainte, Iohannis să câştige un alt mandat, poate Dragnea să îl concureze. Până atunci, ce facem cu ţara? Ce soluţii avem? Apropo de politică externă, toate se decid în prima jumătate a lui 2017. Meciul a început deja, dar noi nici măcar n-am intrat pe teren. Trebuie să terminăm cu războaiele interne şi să intrăm pe teren. Acum se decid şi se negociază marile mize. Şi pentru noi trebuie să fie ceva pe masa negocierilor.



Am un prieten poet care spunea mereu "România e o gagică mişto" şi o spunea într-un sens frumos. Avem probleme cu mulţi dintre românii noştri, care nu mai exprimă ţara, nu mai exprimă ce ne-am dori, sunt mulţi huligani, mulţi parveniţi în funcţii, dar haideţi să salvăm România de la restartare, deşi şi ea se va restarta. Nu se restartează doar România, dar dacă nu participi la restartarea jocului mondial care începe în 2017, care şi-a consumat episodul de bază, alegerile din SUA....urmează apoi alegeri în Germania, Franţa şi Olanda, ba sunt importante şi alegerile din Slovacia, cele din Ungaria nu sunt importante pentru că acolo Orban va pune mâna pe actualul preşedinte şi îl va mai face o dată preşedinte.



Dacă vrem să ne restartăm ţara, s-a votat, vot negativ, a câştigat PSD-ul şi ceilalţi au stat acasă...cum să nu participăm la marele joc de restartare mondial? S-a dat semnalul din SUA, toată planeta este cu ochii pe ea şi îşi fac calcule toţi. Nu calcule de genul "e unul care îl ştie pe Trump şi de el m-aş putea apropia", calculul este: cum va arăta SUA, ce va face personajul colectiv numit guvernarea SUA şi ce doreşte America şi cum se va racorda România la asta, iar scutul trebuie renegociat. Am luat castane de la Putin şi de la alţii, am riscat, ne-am asumat asta, dar hai să şi negociem un pic. Nu ne bagă în traistă partenerii, ei vor să vadă ce propuneri avem ca să câştigăm şi noi, în rest, ei vin să ia....", a explicat analistul politic.



Liviu Dragnea şi pericolul beţiei puterii

Invitatul lui Octavian Hoandră, consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit despre marele pericol pentru Liviu Dragnea, explicând că "puterea multă e un test şi că are o calitate: se scurge rapid dacă nu e delegată".



"Mai avem mândrie? Ne mai putem proiecta într-un joc de solidaritate? Mai avem dorinţa de a ne da mână cu mână, apropo şi de discuţia cu Vasile Dâncu de săptămâna trecută şi cu marele proiect din 2018. Nu îl putem folosi pentru a ne restarta şi să fim mai buni, să nu ne mai certăm, să ne aducem aminte ce ne leagă, nu ce ne desparte?



Îl aştept pe Dragnea să vină să dezvolte acest subiect. Hai să vedem cum va rezista beţiei puterii. Vasile Dâncu, în calitate de poate cel mai bun prieten al lui Dragnea, a spus aici, invitatul tău fiind, că cel mai mare pericol este "beţia puterii"....Şi, într-adevăr, puterea lui este mare. De ce? Pentru că această clasă politică este calamitată. Să vedem cum trece acest test al beţiei puterii şi în funcţie de asta poate fi judecat.



Puterea multă e un test pentru oricine şi are o calitate: se scurge rapid. Câtă putere a avut Băsescu? Uită-te acum la el, ţi-e şi milă de el. Iliescu, ce capital simbolic a avut el.....şi acum stă şi se roagă să nu ajungă la puşcărie. Putin are putere multă, dar delegată, uită-te la capitalul dat oligarhilor, miniştrilor pe care îi are...dacă ai putere puţină, e ok, o poţi duce cu tine, dar cea multă trebuie delegată, altfel va trece prin tine", a concluzionat Cozmin Guşă.