Guşă, despre rectorii care îl susţin pe ministrul Popa: Jocuri politice în defavoarea învăţământului

Consultantul politic Cozmin Guşă a comentat, într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV, scrisoarea prin care 30 de rectori ai unor universităţi din România îşi anunţau susţinerea pentru ministrul Popa al Învăţământului, dur criticat după ce a făcut multiple greşeli de exprimare în public.

Aceasta este, consideră Cozmin Guşă "adevărata ştire gravă, care ar trebui să ne dea fiori reci", pentru că "acum vedem pe mâna cui sunt copiii noştri".

"Dacă ştirea legată de altercaţia verbală din CEx dintre Dragnea şi Ştefănescu, legată de această nominalizare, era de comentat, mai ales în logica luptei pentru funcţia de ministru, care se acordă doar organizaţiilor obediente faţă de Liviu Dragnea, aşa o explicăm, adevărata ştire gravă, care trebuie să ne dea fiori reci, este aceasta. Nici mai mult nici mai puţin de 30 de rectori, fără să se intereseze, probabil, sau poate interesându-se şi recunoscându-se în exprimarea domnului Popa, au semnat această scrisoare de susţinere.

Acum vedem pe mâna cui sunt copiii noştri în aceste universităţi, pentru că trebuie să calculaţi: 30 de centre universitare înseamnă multe zeci de mii de studenţi, dacă nu cumva sute de mii, alături de familiile lor, care speră că educaţia îi va duce mai sus pe scara socială. Foarte multe din aceste centre universitare sunt, de fapt, fabrici de diplome şi îşi arată abia acum nocivitatea.

Legat de domnul Popa şi treaba cu "pamblica", acesta, fără să fie la curent cu modificările din DEX, a folosit un regionalism care nu e corect în vorbirea curentă, care este evident o greşeală. Care a fost comisia de la doctorat a acestui domn Popa? Nu l-au văzut cum se exprimă? Aici există un lucru extrem de simplu: cine gândeşte clar, exprimă clar. E evident că acest domn, viitor ministru al Învăţământului, nu gândeşte clar, pentru că acest gen de exprimare la nivel de rector nu este permis, nici măcar într-o ţară bananieră, acolo au orgoliu să pună rectori oameni care s-au remarcat, poate chiar cu studii în străinătate.

Pe lângă acest domn Popa, care este din Fălticeni, atenţie, el face de ruşine Bucovina, un leagăn al culturii românşti, renumit pentru oameni de ştiinţă", a mai spus Cozmin Guşă.

Lista de rectori, consideră consultantul politic, "trebuie să ne dea fiori reci. Sutele de mii de studenţi din aceste universităţi, conduse de rectori care nu au minime repere culturale şi nici ruşinea, care i-ar fi făcut să refuze o scrisoare de susţinere pentru un asemenea specimen al noului val din profesoratul universitar din România. Ar trebui să le fie ruşine. Am văzut pe acea listă inclusiv oameni ca domnul Istudor, rector al ASE din Bucureşti, universitate de stat, l-am văzut pe domnul Sorin Câmpeanu, un şef al rectorilor, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, universitate foarte mare, dânsul şi-a şi asumat public această susţinere, l-am văzut pe remarcabilul domn Dinescu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, pe rectorul Universităţii Politehnice din Bucureşti, pe Mihnea Costoiu, pe care pot să îl înţeleg în logica de partid că votează la CEx, dar nu îl pot înţelege că îşi asumă această susţinere publică. Nu vorbim doar de universităţi private, fabrici de diplome, ci şi de reputate universităţi de stat. Din fericire, şi nici nu mă aşteptam să îl văd acolo, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj nu a semnat, precum nu au făcut-o şi alţi câţiva rectori care mai ţin steagul sus la universităţi în România.

Nu se explică cum, cu atâtea generaţii de studenţi absolvenţi de studii superioare, noi am ajuns să producem oameni cu studii superioare care au calitatea de boi. Pentru că, ştim bine acest lucru, din universităţile româneşti, din păcate, tocmai din pricina acestor jocuri politice şi aranjamente de culise, s-a ajuns ca învăţământul românesc să decadă atât de mult. Această scrisoare a acestor rectori e un eveniment negativ care marchează zona în care vom gravita de acum înainte."

Cozmin Guşă a amintit că sâmbătă seară, la emisiunea Realitatea Românească, de la Realitatea TV, au fost invitaţi trei academicieni români, care se întrebau de ce Academia nu e întrebată de soluţiile de redresare a României. "De aceea nu e întrebată, pentru că cei din interiorul politicii, care ar avea calitatea să înţeleagă, sunt de o asemenea lipsă de calitate, cum este şi acest domn, care taie "pamblici" şi nu îi pasă de "celălant", pentru că dacă i-ar fi păsat nu ar fi mers să ocupe o poziţie în fruntea unei universităţi şi acum, culmea, în fruntea Ministerului Învăţământului. Ne dăm seama unde va îndrepta situaţia, doar către dezastru. Să vedem dacă alţi rectori nu îşi vor retrage semnăturile, poate n-au fost la curent cu isprăvile de exprimare ale domnului Popa, dar ceilalţi vor figura pe un tablou al ruşinii. Acest tablou al ruşinii va fi al unei minorităţi încă treze în România care mai este interesată de un viitor al acestei ţări şi de calitatea unui învăţământ-pepinieră de oameni care să gândească, care să facă proiecte, să ştie ce se întâmplă în lume şi să cunoască limbi străine.

Mă îndoiesc că domnul Popa ştie limbi străine: aş vrea să îl văd cum se exprimă într-o altă limbă străină, cred că atunci vom avea o altă surpriză negativă".

Cozmin Guşă a explicat şi cum a fost posibilă numirea lui Popa ministru al Învăţământului: "CEx al PSD, cei aproape 100 de oameni care decid, marea majoritate dintre ei sunt absolvenţi de universităţi private, unele dintre ele neatestate, sunt foşti repetenţi, ca Liviu Dragnea care a recunoscut că a repetat cel puţin un an în facultate, oameni care nu pun bază pe educaţie. Ei îşi spun, împreună "Uite ce şmecheri am fost, cum noi, needucaţi, fără cărţi citite, am reuşit să conducem România. Atunci trebuie să aducem lângă noi oameni de aceeaşi factură intelectuală sau profesională, sau chiar mai slabi decât noi, pentru a nu fi deranjaţi, să nu ni se pună probleme". Fatalitatea face ca acest eveniment care anunţă într-un fel detonarea lui Dragnea să fie legată de această nominalizare. Asta va marca, într-un fel, o despărţire de ape, pentru că în PSD sunt mulţi intelectuali de valoare, nu sunt semnatarii acestei scrisori de susţinere, dar această pasivitate a lor îi va face complici, pentru că nu există scuză pentru această laşitate în faţa unui dezastru din domeniul Învăţământului, care este evident că se va întâmpla cu acest domn în fruntea ministerului", a concluzionat consultantul politic.