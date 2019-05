Gușă, despre cazul Mazăre: "Dragnea se gândește ce să facă. E vorba de tovarășul său"

Cozmin Gusa, in emisiunea Romania 2019. Foto: Cristian Otopeanu

Consultantul politic Cozmin Gușă a comentat arestarea lui Radu Mazăre în Madagascar, informație confirmată în această seară de ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, la Realitatea TV.

Consultantul politic Cozmin Gușă a vorbit despre situația lui Radu Mazăre, care a fost ridicat de autorităţile din Madagascar şi arestat provizoriu, după cum Ana Birchall a spus la Realitatea TV: "Vă pot confirma că astăzi Ministerul Justiției a primit, la ora 17:34, de la Interpol, confirmarea ca domnul Mazăre a fost arestat provizoriu în Madagascar".

Reacția lui Cozmin Gușă a fost fără echivoc, acesta remarcând un aspect esențial.

"Subiectul este foarte sofisticat si va rog sa il priviti prin prisma unui detaliu pe care poate nu vi-l mai amintiti. Liviu Dragnea a inceput sa progreseze ca influenta si autoritate in PSD pe mana lui Radu Mazare. Dragnea era mult mai mic in functie si ca influenta, dar prin parteneriatul cu Radu Mazare a putut sa progreseze in interiorul PSD. S-au afisat impreuna de nenumarate ori, de la sedintele de partid, pana la calatoriile in Brazilia.

Din acest unghi, va dati seama cat de mare este presiunea pe Liviu Dragnea, tovarasul lui Liviu Dragnea, care in urma unei decizii definitive din justitia romaneasca ar trebui, la nivel politic, sa puna in functiune mecanismul guvernamental care sa documenteze pentru infatisarea de luni, din Madagascar, acest element de tip juridic, prin care Radu Mazare, practic, sa fie extradat in Romania si va merge direct la penitenciar, dupa modelul lui Blejnar.

Astazi, Dragnea sta cu picioarele in apa rece si se gandeste ce sa faca. Sa respecte legea si sa documenteze dosarul in mod corespunzator din partea Guvernului Romaniei, pentru ca tovarasul lui, Radu Mazare, sa fie extradat, sa vina direct in puscarie sau sa se prefaca ca sunt prea putine zile, iar judecatorul, la sedinta de luni, in Madagascar, sa aiba in fata un dosar gol", a precizat consultantul politic.

COZMIN GUȘĂ: "PRESIUNEA PE ANA BIRCHALL ESTE EXTREMĂ. DACĂ DRAGNEA VA RESPECTA LEGEA, VA CONTRIBUI LA ÎNTEMNIȚAREA TOVARĂȘULUI SĂU"

Apoi a continuat: "Presiunea pe Ana Birchall este una extrema. Pe de o parte cea legala, sa poata sa documenteze bine un dosar, in urma cererii Curtii de Apel Bucuresti, ca sa fie la baza solicitarii statului roman de extradare a lui Mazare, iar pe de cealalta parte este groaza lui Dragnea, care, daca va respecta legea, va contribui la intemnitarea lui Mazare, iar daca nu va respecta legea, din punct de vedere legal, primul responsabil este ministrul Justitiei, iar apoi Dumnezeu stie ce inregistrari vor fi in aceste zile, apropo de ping-pong-ul acesta, foarte dur, care se va juca intre decizia politica a lui Dragnea si cea administrativa, a doamnelor Dancila si Birchall.

Acesta este tabloul in cazul lui Mazare, un vechi tovaras al lui Liviu Dragnea, cel care practic i-a deschis usa salii de bal in interiorul PSD-ului. Pentru ca atunci cand Mazare era mare in PSD, Dragnea era putin mai mic. Multe lucruri din progresul sau politic, Liviu Dragnea i le datoreaza si lui Mazare, si lui Nicusor Constantinescu".

Și a încheiat: "In concluzie, avem doua mega-evenimente, care implica cu decizie directa cele mai notorii personalitati politice ale momentului, Klaus Iohannis si Liviu Dragnea".

