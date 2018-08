Guşă, despre Al Bano: "Al Bano iubeşte România, iubeşte şi judo-ul"

Cântărețul italian Al Bano a vizitat Cetatea Alba Carolina chiar înainte de marele concert din această seară, care va avea loc la Alba Iulia. El a fost asaltat de fani și nu s-a arătat deranjat de baia de mulțime. Despre Al Bano, dar şi despre pasiunea inedită pe care o are celebrul artist a vorbit consultantul politic şi Preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă.

Înainte cu doar câteva ore de concert, Al Bano și-a dorit să cunoască orașul Alba Iulia. Artistul a mers pe jos de la hotel până la Cetatea Alba Carolina. A urmărit schimbul de gardă, a vorbit cu oamenii și s-a fotografiat cu aceștia.

După scurta plimbare, Al Bano ne-a dezvăluit că i-a plăcut ceea ce a văzut și că, de fapt, toate cele 11 vizite pe care le-a facut în România au fost interesante.

Renumitul cântăreț are și o pasiune: judo-ul. "Bineînțeles că îmi place. Înainte nu înțelegeam nimic despre judo, dar acum, pas cu pas, am învățat și sunt foarte mândru de asta. De unde acestă pasiune pentru judo? Cred că a început în urmă cu doi ani de zile, de fapt mai mult de doi ani de zile. Cred că acum cinci ani. Marius Vizer la Viena mi-a oferit această onoare de a fi ambasadorul judo-ului în lume. Și cânt și imnul judo-ului", a spus Al Bano.

Cozmin Guşă, a vorbit despre vizita şi concetul lui Al Bano, dar şi despre faptul că acesta interpretează imnul judo-ului.

"Îmi pare bine că am putut să îl aducem în faţa telespectatorilor noştri pe Al Bano, care iubeşte România, iubeşte şi judo-ul, este ambasadorul internaţional al judo-ului, şi uite că iubeşte şi Realitatea TV, pentru că a acceptat acest reportaj, în exclusivitate, pe care îl vom difuza probabil peste 5 sau 6 zile, o zi din viaţa lui Al Bano în România cu Realitatea TV, cred că publicul nostru va fi mulţumit. Am vorbit cu Al Bano la telefon, pentru el România este un mix al senzaţiilor pe care le are de la prietenii lui. El este un prieten foarte apropiat cu Marius Vizer, românul care e preşedintele judo-ului mondial, este un prieten foarte apropiat cu Ilie Năstase, care şi el este un amabsador al judo-ului mondial este un prieten al meu şi aşa că el a înţeles că ar avea o datorie să vină în anul centenarului, în România, pentru ca să cânte românilor care înţeleg că această origine latină comună poate să fie valorizată, în plus, prin prezenţa lui aici. El a compus un imn, un imn al judo-ului mondial pe care noi îl cântăm la fiecare competiţie internaţională majoră şi o să îl ascultăm în perioada imediat următoare la Campionatele Mondiale de la Baku, din Azerbaijan. Şi pentru România, şi pentru judo, eu sunt bucuros că a acceptat această prezenţă, este un artist care are, în continuare, o cotă foarte mare şi care are un calendar extrem de ocupat, iar faptul că a acceptat să vină în România pentru centenar şi pentru judo, pentru noi este o mare mulţumire şi o mare mândrie. Din păcate, pentru bucureşteni, concertul se desfăşoară în Cetatea Unirii pentru că acesta este simbolul Centenarului şi nu vor putea asista la aşa ceva, dar vor vedea reportajul de la Realitatea TV, care va fi difuzat săptămâna viitoare şi vor vedea şi multe scene din concert pe care el în face pentru români. Ştie şi foarte multe cuvinte în limba română, nu ştiu dacă a vorbit, dar sigur va vorbi în reportajul pe care îl vom prezenta şi în limba română şi o să aibă toată lumea surpriza că Al Bano cunoaşte foarte multe lucruri despre România şi se exprimă în limba română", a precizat Cozmin Guşă.