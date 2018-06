Guşă: Condamnarea lui Dragnea nu o să schimbe foarte mult din punct de vedere al jocului de putere

Consultantul politic Cozmin Guşă a comentat, în exclusivitate pentru Realitatea TV, decizia instanţei de a-l condamna pe liderul PSD, Liviu Dragnea.

"Nu poţi să îi dai sfaturi în acest moment cuiva care crede despre sine că este aproape un cadavru politic, e complicat, nici nu te ascultă. Şi eu cred că asta gândeşte în acest moment Liviu Dragnea, pentru că nu ar avea la ce să se gândească", a spus Cozmin Guşă.

De asemenea, consultantul politic a explicat de ce Liviu Dragnea este o marionetă politică.

"Eu vorbeam de dimineaţă că, din punct de vedere al jocului de putere, această condamnare pe care o vedeam posibilă, dar destul de improbabilă, nu o să schimbe foarte mult. Şi nu schimbă din punct de vedere al jocului de putere. Când spun asta, mă refer la legile justiţiei, la schimbarea guvernului, şi aşa mai departe. Mai spuneam că Liviu Dragnea este folosit ca un fel de marionetă şi că are structura perfectă pentru acest lucru. De ce? Toată lumea, dar toată lumea care are probleme penale, îl doreşte cu acest spirit al lui, să conducă acest joc de dereglare a sistemului judiciar, unele lucruri înspre bine, altele clar înspre rău, altele cu dedicaţie personală pentru sine sau pentru Călin Popescu Tăriceanu sau pentru alţii", a mai spus Cozmin Guşă.

În opinia consultantului politic, jocurile de putere se fac până la capat.

"Oamenii aceştia, care nu sunt doar din PSD, sunt din ALDE, sunt din PNL, sunt cu duiumul din UDMR, oamenii aştia nu îl iubesc pe Dragnea, mai ales că i-a cam păcălit, dar aveau nevoie de el ca să conducă acest joc. În acest moment, ei nu îşi pun problema existenţei politice sau nu a lui Liviu Dragnea, îi doare undeva, ca să vorbim pe româneşte. Ei îşi pun problema continuării a ceea ce s-a început, apropos de oamenii din stradă. Şi atunci Liviu Dragnea, practic poate să ia ce opţiune doreşte, pentru că cei care au interesul să se ducă jocul până la capat, deocamdată sunt în situaţia în care aproape că îl vor implora pe Liviu Dragnea să nu demisioneze, pentru că cine e atât de murdar nu contează dacă se mai murdăreşte. Iar el, până în momentul în care ceea ce trebuie dat în justiţie nu se va da şi în plan guvernamental, nu va pleca", a mai spus Guşă.

Cozmin Guşă: "Dragnea va fi sacrificat"

"După aceea vor începe alte jocuri. El va fi sacrificat, pentru are această etichetă, a doua etichetă de corupţie, de condamnare cu executare, indiferent de cum se va sfârşi. Nu îi doresc nimănui puşcaria, nici măcar lui Liviu Dragnea, Doamne fereşte. Asta practic îl face inutilizabil din punct de vedere public, atât pentru România, din calitatea lui de Preşedinte al Camerei Deputaţilor, cât şi pentru PSD, din punct de vedere al candidaturii la prezidenţiale, pentru că, uite cum e viaţa. Nici măcar nu se mai poate victimiza pentru această decizie a justiţiei, deoarece colegul său, al doilea pretendent la preşedenţia României, care are o şansă mai bună decât Dragnea, am spus-o tot timpul, a fost achitat de acelaşi complet. Şi atunci nici măcar această ultimă portiţă de manipulare publică pe care ar putea să o facă Dragnea în favoarea lui, nu mai poate să o folosească. Sigur, astăzi toată lumea este nervoasă, treburile sunt clare, eu cred în continuare că nici cu presiunea străzii jocul de putere din perioada următoare nu se va modifica, de aceea vorbeam despre apă de ploaie, în acest sens al jocului de putere.

Iar din punct de vedere al presiunii politice asupra lui Dragnea, aceasta nu va fi decât din partea PNL-ului, dar e foarte slab. Decât din partea lui Iohannis, dar el nu o să-l asculte pe Iohannis, pentru că nu are niciun motiv să îl asculte, pentru că tocmai în asta constă jocul de opoziţie - putere. Atunci Dragnea practic nu va fi deranjat", a mai precizat Cozmin Guşă.

- ştire în curs de actualizare-