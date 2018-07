Gușă: PSD a involuat, baronii s-au impus total. Iohannis trebuie să blocheze demersurile Puterii

Modificările aduse Codului Penal se traduc printr-un fel de amnistie combinată cu grațiere pentru aleșii Puterii cu probleme în Justiție, atrage atenția Cozmin Gușă. Consultantul politic a vorbit, la Realitatea TV, despre involuția PSD, situația în care se află Opoziția și care ar trebui să fie reacția președintelui Klaus Iohannis pentru a bloca demersurile coaliției de la guvernare.

Graba aleșilor Puterii de a adopta modificările aduse Codurilor Penale este exact ca graba unor copii care știu că vor primi un cadou, doar că în acest caz și l-au făcut singuri pentru a se pune la adăpost de condamnări, spune Cozmin Gușă.

”Copiii din Parlament și-au făcut singuri un cadou important pentru ei care o să acționeze ca un scut împotriva condamnărilor care vin din urmă. E un fel de amnistie combinată cu grațiere. E un cadou important pentru parlamentari, pentru liderii lor”, afirmă consultantul politic.

Gușă atrage atenția că legile nu le oferă doar garanția unei vieți în libertate, ci și perspectiva păstrării banilor pe care i-au furat.

”Neobaronimea este foarte fericită. La finalul acestui sezon, ei vor fi și cinstiți și bogați. În interiorul arcului de putere, ei consideră că sunt legitimi. 'Treaba lor dacă au fost proști cetățenii României, dacă ne-au dat acest mandat' ", explică Gușă.

Este problema cetățenilor României, care au involuat foarte mult, că le-au oferit mult prea ușor această legitimitate, evidențiază consultantul politic.

”În toate județele, baronii și-au reînnoit mandatele, deși județele arată jalnic”, mai spune Gușă.

Întrebat dacă mai există în Parlament politicieni care să urmărească interesul cetățenilor, consultantul politic susține că e vorba despre ”o proporție foarte scăzută”.

”La ora actuală există o proporție foarte scăzută în Parlament. Sub 5% din cei care fac politică se gândesc la viitor și la responsabilitatea lor. Nici măcar n-au suficientă inteligență să-și dea seama că în felul ăsta vor face țara praf. De la înălțimea vilelor și a yacht-urilor nu se vor mai putea bucura - drumurile vor fi din ce în ce mai proaste pentru că se va fura, autostrăzi nu vom avea, nivelul de educație va scădea, vom avea gherțoi cu manelele la maximum, țara va deveni ușor nefrecventabilă”, a declarat Cozmin Gușă.

Atunci cand o țară este într-o asemenea suferință, inclusiv cei din instituțiile statului ar trebui să încerce să blocheze demersurile - inclusiv președintele ar trebui să fie ”mult mai nervos”, ca să poată nu să ridice lumea la luptă, ci să blocheze demersurile care ne vor costa foarte mult, subliniază consultantul politic.

”Azi aniversez 15 ani de când am demisionat din PSD, așa că am o perspectivă atotcuprinzătoare a ceea ce s-a întâmplat. Atunci erau suficienți oameni în partid care veneau din zona de tehnocrați. Deși puterea era maximală, tentația furtului, mai ales la început, era mai mică. PSD a involuat îngrozitor. Eu m-am dus atunci cu gândul de reformă, dar partidul era neracordat internațional. În acești 15 ani, PSD a ajuns într-o variantă de nefrecventat, periculoasă pentru pentru societate. Liderii, de la Ion iliescu, la Năstase, Geoană, Ponta au avut un eșec în a reforma partidul și trei dintre ei au avut eșec și la alegerile prezidențiale”, afirmă Gușă.

Cu cât mai slabi au devenit liderii partidului, cu atât au fost o țintă mai ușoară pentru baroni, ”specie lacomă și incultă”, care s-au impus aprope total, explică acesta.

Situația în care se află PSD în prezent este suma dintre eșecurile acestor lideri și dictatura baronilor, spune Cozmin Gușă.

”Are o soartă blestemată PSD, poate și pentru că Partidul Comunist n-a apucat să deconteze lucrurile rele făcute în societate, la fel ca informatorii Securității, care n-au plătit niciodată. Decontează minciuna de la Revoluție”, este de părere consultantul politic.

Cozmin Gușă consideră că PNL este ”un amestec de găști” care vor să ajungă fără niciun merit la guvernare, UDMR - un grup organizat în care liderii trebuie să se îmbogățească. ”În rest, nu am despre cine să vorbesc, că genul Cioloș sunt sub radarul meu și nu am nicio pretenție de la ei”, a mai afirmat consultantul politic.