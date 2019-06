Gușă: "Așteptam momentul în care Iohannis va recunoaște că nu are șanse la șefia CE"

Foto: Cristian Otopeanu

Consultantul politic Cozmin Gușă a vorbit despre situația lui Klaus Iohannis, care a spus la Forumul Democrat al Germanilor din România, de la Sibiu, că nu vrea să devină președintele Consiliului European.

"Vreau să vă spun aici public. Eu sunt preşedintele României şi vreau să rămân preşedintele României, şi nu al Consiliului European. Mai sunt multe de făcut şi sunt dispus să rămân implicat" a fost reacția lui Klaus Iohannis de astăzi.

Cozmin Gușă a explicat: "Klaus Iohannis, avand acest handicap al faptului ca a avut un mandat gol si ca nu poate sa prezinte un bilant, el nu poate sa castige decat prin comparatie cu niste oameni mici, cum este PSD-ul astazi si potentialul viitor candidat. Pentru ca se castiga prin comparatie, este un joc de suma fixa.

Iohannis a punctat astazi foarte bine, asteptam sa recunoasca faptul ca nu are sanse sa preia presedintia Consiliului European. Stiam asta din mai. In mai, la Sibiu, s-a incercat o discutie de acest gen, la acel Summit, si nu a fost cu succes. Si, atunci, s-a reincalzit o ciorba, din punctul de vedere al imaginii.

Asteptam momentul in care Klaus Iohannis va recunoaste ca nu are sanse ca presedinte al Consiliului European. Si-a ales foarte bine momentul, a fost un sahist bun. Si-a ales acest moment de reangajare in lupta pentru mandatul doi, intr-o zi cu acest Congres al PSD".