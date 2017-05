,,Guardians of the Galaxy Vol. 2'', cea mai așteptată premieră a anului, intră în cinematografe

,,Guardians of the Galaxy Vol. 2'', noul film al universului Marvel și una dintre cele mai așteptate premiere ale anului, va intra în cinematografele nord-americane în acest weekend.

Avându-i în distribuție pe Chris Pratt, Zoe Saldańa, Dave Bautista și Vin Diesel, filmul dă continuitate primei părți a ,,Guardians of the Galaxy'' (2014) și îl are din nou ca regizor pe James Gunn.

În ,,Guardians of the Galaxy Vol. 2''protagoniștii sunt angrenați în noi aventuri galactice, cu același umor și sub ritmurile muzicii anilor 80, pentru a elucida misterul din jurul figurii paternale a lui Peter Quill .