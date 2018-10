Cozmin Gușă: Pe timpul statului paralel s-a furat mult. Dragnea nu face totul de unul singur

Dragnea

Consultantul politic Cozmin Gușă vine cu noi devăluiri despre dosarul TelDrum și vorbește despre susținerea pe care a avut-o Liviu Dragnea, despre cât s-a furat în timpul statului paralel, dar și despre faptul că l-a implicat și pe băiatul lui, care nu are cum să scape.

"Documentele sunt începutul unui mega dosar penal care, sigur, implică familia Dragnea pentru că acolo sunt implicate acte de evaziune fiscală majore. Înstrăinarea prin intermediar la prețuri de nimic a unor active de stat, tot prin averea personală a cuiva care avea rol de administrație, decizie și pix. Acest scandal TelDrum poate fi descris ușor așa: niște șmecheri l-au abordat pe Dragnea la începutul carierei lui să creeze o companie pe care să o îmbogățească cu contracte, cu active. S-o privatizeze și s-o anonimizeze pentru că acolo acțiunile erau la purtător și după o perioadă să înceapă să verse bunuri, bani, active către familia sa și apoi mai departe, pentru că Dragnea al nostru nu roade totul de unul singur, pentru că altfel nu ar fi rezistat. Beneficiarii reali ai acestor bani, active sunt și alții, pentru că Dragnea, dacă nu împărțea el, nu reușea să se mențină. Nimeni nu l-ar fi lăsat să fure de unul singur, asta este evident. Felul în care a beneficiat și atunci de protecția lui Coldea, și este și astăzi cu Coldea în dreapta, nu înseamnă neapărat prietenie, poate înseamnă interese de business, complicitate, alte lucruri pe care cineva ar trebui să le cerceteze pentru că în perioada statului paralel s-au furat multe. Degeaba ne tot spune nouă Băsescu una și alta sau Coldea când mai iese", a spus Guşă.

"Ca și concluzie, schema prezentată ne arată nouă cum, într-un mod fără precedent după 1989, bunuri ale României, contracte obținute pe baza faptului că acea firmă reprezenta consiliul județean sau mai multe și a fost încărcată cu bani de la Ministerul Dezvoltării, aceste bunuri au fost deturnate în prima fază către o familie și și-a băgat și băiatul, pe Valentin, care o să-i marcheze viața mulți ani de acum înainte pentru că nu are cum să scape. Dragnea vorbea tot timpul către patroni de presă că acceptă să îl critice, dar până la copil, că nu e frumos să se ia de copil. El își pune copilul să fure, apoi are pretenția să nu se ia lumea de copilul lui că nu e frumos. Dar el, când vrea să închidă Realitatea, nu se gândește la sutele de copii pe care angajații Realitatea îi au și prin falimentarea Realității, acești copii ar rămâne cu niște părinți care nu ar mai fi remunerați. Atât de cinic este atât domn. Cel mai important dosar TelDrum este acela care s-a redeschis unde sunt toate secretele, unde se văd toți banii de la ministerele dezvoltării pe care le-a coordonat el din umbră, că le-a coordonat Elena Udrea, acolo s-au dus mulți bani ca mită pentru complicități, că nu degeaba l-a ajutat Dragnea pe Băsescu să câștige alegerile în 2009. Iar faptul că Elena a fost arestată imediat după ce s-a deschis acest prim dosar TelDrum are un mare tâlc. Procurorii o să facă și o anchetă pentru motivația de închidere a acelui dosar pentru că nu a existat motivație de închidere. Faptele de acolo sunt atât de grave. Pe vremea doamnei Kovesi, acest dosar TelDrum a fost închis, vor răspunde cei care au închis dosarul că nu aveau acest drept? Noi mai avem documente în care începem să numărăm câte sute de milioane de lei și probabil vom ajunge și peste 100 de milioane de dolari care au fost devalizate, averea României", a mai spus Cozmin Guşă.