Gușă: „Victor Ponta, un rezervist întors cu cheița, dinamitează moțiunea de cenzură”

Consultantul politic Cozmin Gușă a analizat mișcarea neașteptată a lui Victor Ponta în contextul depunerii moțiunii de cenzură de către Opoziție pentru căderea Guvernului PSD. După ce liderul Pro România a anunțat că nu îl va vota pe Orban în fruntea unui nou guvern, Cozmin Gușă a afirmat, într-o intervenție la Realitatea TV, că schimbarea lui Ponta, „vicleanul copil de casă”, „nu denotă decât viclenie și securism”, miza finală fiind preluarea PSD-ului.

„Vicleanul copil de casă își face din nou datoria de securist. Practic, el dinamitează moțiunea de cenzură exact în ziua depunerii ei. Total ilogic! Pentru că minima logică politică pe care el a acceptat-o până acum, inclusiv în emisiunea lui Denise Rifai, la care a spus că nu are nicio problemă cu Ludovic Orban și o să-l voteze. Minima logică politică ne spune că nu poți să te duci la o moțiune dacă nu ai pregătit pasul doi. Iar pasul doi înseamnă ca partidul cu cei mai mulți paramentari din Opoziție, cel care conduce practic motiunea, adica PNL, să-și impună propunerea. Asta e viața!

Ponta are puțini parlamentari, și pe ăia i-a furat împreună cu sine de la PSD și prin votul PSD, așa ca legitimitatea lui este mica, dar această bombă pe care el a dinamitat în ziua moțiunii scade foarte mult șansele ca motiunea să treacă.

Și putem sa-l vedem, așa cum s-a consacrat în viata politica, ca pe un viclean copil de casă, din acest moment, practic, își asumă ,în nume personal, că nu stiu daca s-a consultat cu colegii, eșecul acestei moțiuni la care alții au lucrat din greu și au fost negocieri dure”, a spus consultantul politic Cozmin Gușă.

Victor Ponta nu este interesat de moțiune, ci de preluarea PSD, a mai afirmat Cozmin Gușă, la Realitatea TV.

„Practic, Victor Ponta, prin ceea ce face, scade coeziunea pentru moțiune și prin semnalele pe care le dă de fapt el sugereaza că e interesat de o singură miză: să preia PSD-ul! Pe el nu -l intereseaza nici Viorica Dancila, nici guvernarea, nici românii, pe el il intereseaza sa iasa un joc de tip personal, pe care prin usa din dos, cu un soi de santaj asa cum e obisnuit in calitate de fost procuror să poată să preia PSD.”

Și Cozmin Gușă a explicat ce l-a determinat pe Ponta să iasă public cu această replică: apartenența la „statul paralel”, la „armata de rezerviști a serviciilor secrete”.

„Dar mai e un semnal în subdsidiar. Să nu uităm că Ponta simbolizeaza în politica românească statul paralel, adică acel stat care manipuland agenti acoperiti încearca sa-si impuna de fiecare data vointa politica, si practic asta face Ponta in acest moment. Din punct de vedere, asa inteleg eu, ca din punct de vedere al acelui stat paralel de rezervisti din serviciile secrete, Ludovic Orban nu s-ar califica tocmai pentru faptul ca este civil. Nu am auzit vreodata vreo discutie despre Orban, si sunt destul de bine informat, asa cum am auzit despre Victor Ponta sau despre altii ca ar face parte din armata de rezervisti ai serviciilor secrete vechi din Romania. Si practic acesti rezervisti, prin vocea unui rezervist, că și Ponta e un rezervist, ne arata noua ca nu prefera un civil în fruntea Guvernului României, numai că, de data asta miza e foarte importantă, practic, exact in ziua depunerii motiunii, un Victor Ponta întors cu cheița a fost pus să dea această replica publică prin care scade din start, adica exact in ziua depunerii, sansele motiunii.

Așa citesc eu ceea ce s-a întâmplat azi, si, daca vreti, ăsta e principalul eveniment al zilei de astazi, sa-l vedem cum argumenteaza, diseara merge la Realitatea TV, la Denise Rifai, de la ora 22.00. O moțiune nu merge daca nu ai pasul doi, iar pasul doi a fost dinamitat de către Ponta acum”.

„Ponta e in aceeasi nota cu Coldea, Maior si altii despre care reclamam in urma cu cateva saptamani ca au realizat acea miscare subterana prin impunerea lui Mircea Diaconu in locul lui Tariceanu (candidat la alegerile prezidențiale - n.r.) Nu miroase decat a securism, deloc a oportunitate politica”, este de părere Cozmin Gușă.

Despre efectul semnalului politic dat de fostul președinte PSD Victor Ponta, actualul lider Pro România, consultantul politic este de părere că va duce la slăbirea PNL și PMP.

„În primul rând penetrează la nivelul PNL și PMP. PNL și PMP erau pregătite, în principal PNL, să lupte pentru această moțiune, în condițiile în care puteau să vină să-și asume răspunderea pentru o nouă guvernare. Pentru că altfel ce faci?

Dacă nu poți să impui o nouă guvernare în demersul tău de dare jos a unui guvern te faci de râs în fața publicului. Și, practic, Ponta, în acest moment, dă un mesaj puternic PNL-ului și PMP-ului să nu se mai mobilizeze atâta pentru o moțiune, că n-o să aibă posibilitatea să se înscrie să susțină un nou guvern anti-PSD, anti-Dăncilă, un guvern normal asumat politic, fie el și minoritar. Deci, acolo, replica lui Victor Ponta face pui.

Și eu în acest moment asta prevăd: o demobilizare la nivelul PNL din cauza lui Ponta si clar o demobilizare la nivelul PMP. Sunt curios să văd care vor fi replicile din PNL, ale lui Ludovic Orban și chiar ale lui Eugen Tomac sau mai ales Traian Băsescu, legat de această întorsătură de situație, care, repet: Nu denotă decât viclenie si securism, pentru că dacă până la depunerea moțiunii omul

era de acord cu acest joc pe care nu-l decidea el , ci-l decidea o majoritate, dintr-o data vedem că întoarce masa si cu parlamentarii ăia pe care-i are practic îi face un serviciu indirect, dar extrem de eficient, lui Viorica Dăncilă doar dintr-un singur motiv, acela pe care l-am spus, și mai multe, ca un civil cum e Orban să nu apuce să conducă Guvernul României, e nevoie de ofițeri acoperiți în viziunea lui Ponta”, a concluzionat Cozmin Gușă.