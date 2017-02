Gușă: Protestele au reinventat civismul, nu doar pentru România. Realitatea TV, o bornă pentru presă

Cozmin Gușă despre proteste și rolul Realității TV

Consultantul politic Cozmin Gușă este de părere că românii care au ieșit în stradă în ultimele săptămâni au făcut o carte de vizită excelentă pentru România în lume și au reinventat civismul care s-a pierdut în multe alte țări. Acest lucru a fost posibil și datorită unei instituții media neutre ca Realitatea TV.

Consultantul politic Cozmin Gușă este de părere că sutele de mii de români care au ieșit în stradă în ultimele săptămâni au făcut o carte de vizită excelentă în toată lumea pentru România și au reinventat civismul care s-a pierdut în multe alte țări. Acest lucru a fost posibil și datorită unei instituții media neutre ca Realitatea TV.

"Cetățenii frumoși care au ieșit în ultimile săptămâni în piață au făcut o carte de vizită foarte frumoasă României. Aceste proteste au reinventat o formă de civism nu doar pentru România, este un activism simpatic, cu simțul umorului și plin de imaginație. Un șeic din Emiratele Arabe îmi arăta la Paris pancartele din Piața Victoriei, erau traduse în arabă și râdea. Un prieten din Japonia știa că duminică seara urmează un spectacol și mai interesant în piață, apropo de spectacolul cu multe lumini și steagul tricolor", a povestit Cozmin Gușă în emisiunea "Jocuri de Putere" realizată de Rareș Bogdan.

Potrivit lui Cozmin Gușă, românii au reușit să reinventeze o formă de civism care s-a pierdut în multe alte țări, iar România este dată ca un exemplu pozitiv de apărare a valorilor occidentale.

"Reinventarea civismului nu e o glumă. Civismul s-a pierdut în multe alte țări. Românii au găsit o nișă, nu au militat politic, au inventat un mod non-violent și apolitic de apărare a valorilor democrației. I-a interesat doar România, nu politicul, nici Iohannis nu i-a interesat. Klaus Iohannis a avut suficientă inteligență să nu interfereze cu piața după prima ieșire în stradă", a explicat Gușă.

"S-a dorit să fim arestați, de la mic la mare, vor continua presiunile"

Consultantul politic crede că această formă specială de civism a fost posibilă și datorită unui post neutru, "fără ațe" ca Realitatea TV. Tocmai acesta este motivul pentru care cresc presiunile în acest moment împotriva postului TV.

"Mi-a picat rău ceea ce am văzut zilele acestea la CNA, mai ales lucrurile venite din partea reprezentanților media. Dacă țara asta este hărtănită, este și din cauza micimii unor jurnaliști sau a unora din patronatul mass-media. Solidaritatea în media nu există, anumite instituții ale statului au considerat că o presă puternică și independentă nu poate coordonată ușor. Ei vor mass-media cu ațe, tragi într-o parte, spui asta, tragi în cealaltă parte, spui altceva. Anumite instituții de presă, ale căror patroni au probleme sunt cu ațe. Acolo s-au inventat aberații uluitoare despre protestul "plătit" din Piața Victoriei sau despre violențele cu ultrașii din primele zile", a explicat Cozmin Gușă.

Insolvența de la Realitatea TV, pe care actualii acționari au preluat-o de la foștii patroni și manageri, este folosită ca armă politică în acest moment.

"S-a dorit să fim arestați, de la mic la mare, vor continua presiunile. Au fost retrase bugete pe timpul guvernării Ponta, CNA ne-a audiat, ne-au dat amenzi peste amenzi, cei de la audiențe au fost obligați să raporteze cifre mai mici. Contractele preferențiale s-au dus la alte televiziuni. Mulți de la CNA își datorează slujbele și mie, iar acum ne-au atacat într-un mod rușinos. Insolvența de la Realitatea nu ni se datoreaza, sunt datorii din timpul lui Sorin Ovidiu Vântu, din timpul managementului lui Sebastian Ghiță și interimatului lui Elan Schwartzenberg. Nu am luat bani de la Realitatea, am adus de acasă. La Realitatea, salariile nu au crescut de 2-3 ani. Ar trebui să ni se mulțumească pentru rolul civic împotriva exceselor. Am reușit mereu să fim o bornă pentru jurnalismul echilibrat", a declarat acționarul postului TV.

Acesta este de părere că dacă Ponta și ai săi "nu au reușit să se urce peste România" este și datorită Realității TV care a împierdicat întotdeauna excesele.

"Noi suntem împotriva exceselor, dacă aceste excese vor veni și din partea lui Klaus Iohannis îl vom sancționa. Noi suntem de partea cetățenilor", a precizat Cozmin Gușă la "Jocuri de Putere".