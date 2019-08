Gușă: "Ponta este noul Corneliu Vadim. Să fim atenți și la alte conserve ale Serviciilor!"

Consultantul politic Cozmin Gușă a declarant că Victor Ponta este noul Corneliu Vadim Tudor al politicii românești, cu mențiunea că Vadim era un colaborator de la distanță al Securității și avea și talent, pe când Ponta este lipsit totalmente de talent și este o “conservă” a Serviciilor. Totodată, Gușă consideră că, în perioada următoare trebuie urmărit cu atenție comportamentul lui Orlando Teodorovici, o altă “conservă” a Serviciilor, care va submina propriul partid.

"Reacția lui Ponta și a lui Portocală îmi arată mie că i-am lovit dur, adică în zona în care am prezentat acest aranjament securistic, într-o Românie suferindă politic", este de părere consultantul politic. Cozmin Gușă a prezentat cinci puncte principale ale luptei Serviciilor pentru vicierea politicii românești prin promovarea "conservelor" cuplului Maior-Coldea, de tip Victor Ponta, Silviu Predoiu sau Orlando Teodorovici.

Punctul 1. Vadim Tudor a reapărut în politică.

"Cei tineri nu știu cine este Vadim, dar ar trebuie să caute informații. Vadim a apărut sub forma lui Ponta, adică proliferează înjurături grobiene fără fundament, dar numai din dorința de mediatizare. Există asemănări. Amândoi, Vadim și Ponta, sunt inteligneți și mitomani, înalți și grăsuți, pentru că se vedea slăninuța printre nasturii de la cămașă. Diferența dintre ei? Vadim era doar un colaborator de la distanță al Securității și avea și talent. Ponta e noua conservă a Serviciilor și n-are deloc talent.

Gred că la vârsta de 47 de ani Corneliu Vadim a primit porecla de Rudotel. Acum, putem să ne îl avem pe Ponta Rudotel, fiindcă e foarte suferind.

Punctul 2. La nivel uman, pe băiatul asta eu l-am făcut șef al tineretului la PSD, eu și cu Adrian Năsatse. În 2014, l-am sprijinit la prezidențiale, iar când a fost în răstriște cu Pro România, de nu-l mai primea nimeni, pe nicăieri, a fost găzduit generos la Realitatea TV. Însă, pentru un asemenea om, să-i faci bine înseamnă că te vei expune la înjurături și bălăcăreli. Sunt explicabile psihihiatric”, a spus Gușă.

Consultantul politic consideră că Ponta și-a găsit partea masculină din viața sa în ofițerul de legătură de la SIE.

Pentru un tânăr care, din nefericire, a crecut fără tată, a găsit partea masculină la ofițerul SIE. Eu n-am stiut, când l-am promovat la PSD, că e ofițer acoperit, că altfel nu aș fi făcut-o.

Aceasta dedublare a acoperiților, minciuna și ascunderea biografiei reale, îi transformă în personaje subumane care nu sunt predictibile.

În urmă cu câteva luni m-am întâlnit cu Adrian Nastase la petrecerea unui prieten comun, la un șprit, iar la masă era un pesonaj foarte apropiat de Ponta. Atunci l-am întrebat pe Năstase dacă nu simte că Ponta a „pus umărul” la arestarea sa. L-am întrebat dacă nu știa că Ponta este ofițer acoperit al serviciilor, iar Nastese mi-a zis că nu. Eu, construcții de la Ponta nu aștept.

Cozmin Gușă a povestit episodul candidaturii la primăria București, din 2008, atunci când Ponta a „dat fuga” la Băsescu, cu Elena Udrea de mână, să-i spună că Gușă este un personaj periculos pentru politica românească.

„Pisicuțul”, da mână cu Doamna, la președinte

În 2008, după ce mi-am anunțat candidatura la primăria București, s-a dus la Elena Udrea, să-l ducă de mână la Băsescu, acesta fiind momentul când fostul președinte l-a botezat cu „Pisicuțul”. Ponta s-a dus să ceară să fie el candidat, dar Băsescu l-a trimis acasă. Acesta este caracterul lui Ponta. El poate să influențeze negativ viața politică românească.

Punctul 3. Prin acest gen de ieșiri în spațiul public, Ponta îi face rău lui Mircea Diaconu

Am fost sunat de oameni și prieteni să-l dau în judecată, iar colegii de la Realitatea mi-au spus să nu mai vine nimeni de la el din partid în platouri. Totuși, am decis să nu fac așa ceva.

Însă, dacă vrea să vină la Realitatea, îl rog pe Băniciou, că-i medic de profesit, să-i dea pastilele lui Ponta. Aici, la Realitatea, lumea se ceartă, dar numai cu argumente.

“Mi se oferă fructul toamnei: Pontocala”

Al patrulea element. Scenariu pe care l-am prezentat a fost comentat de conserva lui Coldea, Portocală și de Ponta. Pe scurt, mi se oferă Pontocala. George Maior e nașul și protectorul lui Ponta. El, de fapt, a aruncat în pol româneasca bombă cu rahat turcesc, iar faptul că le-am devoalat planul diabolic îi deranjează.

Noi cu impostori și mitomani n-o să ne facem bine, iar dupca cum am vazut din interventia lui publică, e dominată de spaimă și probleme psihiatrice.

Episodul 5. Eu avertizez că mai sunt și alte conserve ale cuplului Maior-Coldea. Ponta e una, Tăriceanu e alta, pentru că și-a căpătat acest statut din denunțul la adresa sa.

Să fiți atenti la o altă conservă! Predoiu, care e consilierul oficial al lui Ponta.

Sa fiți atenți și la Orlando Teodorovici care va genera miscări similare cu cele pe care le face Ponta și nu prea târziu, cred că în următoarele zile, vom afla msicarile lui Orlando, în siajul lui Ponta și vom vedea cum va evolua el la propriul congres.

Ponta, un "providențial" luptător "cu oamenii răi"

"Ne injura Basescu si Gusa - e semnul cel mai clar ca facem bine ce facem si trebuie sa continuam.

Băsescu + Gusa, clasicul cuplu de santajisti, spagari si bisnitari a luat foc! Tocmai isi gasisera in “neconflictuala Viorica” o noua victima de unde sa suga bani si avantaje - si eu le stric afacerile! Base si Gusa vor in continuare Guvernul acesta rau pentru Romania si bun pentru ei - ati inteles? Astia care se lafaiau in bani si avantaje in timp ce taiau pensiile, salariile si bagau firmele romanesti in faliment - nu le ajunge niciodata!

Viata ne-a invatat pe toti ca atunci cand te injura si te ataca talharii de genul Basescu sau Gusa inseamna ca faci ceva bun si le strici lor spagile si aranjamentele murdare - deci continua! Iar viata o sa o invete rapid pe Doamna Dancila ca laudele baloase ale acestora fac mult mai rau decat orice critica!

Ne injura Basescu si Gusa - e semnul cel mai clar ca facem bine si trebuie sa continuam!", a scris Victor Ponta pe Facebook.