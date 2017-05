Gușă: Pe Grindeanu, puterea l-a întârit. A capitalizat în sondaje. E un moment greu pentru Dragnea

”Beția puterii” l-a afectat pe liderul PSD, Liviu Dragnea, în timp ce pe prim-ministrul Sorin Grindeanu l-a întărit, cel din urmă evoluând spectaculos în sondaje, a adirmat Cozmin Gușă. Consultantul politic a explicat, la emisiunea ”Talk News”, moderată de Denise Rifai, cum a ajuns președintele social-democraților în partidul pe care azi îl conduce și care ar putea fi de acum înainte parcursul său pe scena politică.

”Există o diferență fundamentală între Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu din punct de vedere al apartenenței la PSD. Grindeanu este un copil al partidului. S-a născut și a crescut politic în acest partid. Pe de altă parte, Dragnea este un venetic. Pe Dragnea mi l-au adus în partid în 2001 Miron Mitrea cu Marian Oprișan, de mânuță. El - foarte modest, cu pantaloni de stofă, ciorapi plușați, sandale, geacă ieftin, ca să fie modest”, a declarat Cozmin Gușă.

Liviu Dragnea n-a putut niciodată să fie integrat total în masa partidului, dar, din punct de vedere conjunctural, a reușit să păcălească suficient de bine ca să ajungă în această poziție și a avut și foarte multă răbdare, a afirmat consultantul politic.

Cu Dragnea și Grindeanu s-au întâmplat doua lucruri diferite, din punct de vedere al influenței pe care puterea a avut-o asupra lor, consideră Cozmin Gușă.

”Pe Grindeanu, mantia puterii l-a întârit. E serios, îl văd schimbat.

În schimb, pe Liviu Dragnea beția puterii l-a afectat. El nu mai este clar, nu mai este omul din campania din 2016 pe care a dus-o foarte bine. El s-a defectat. Presiunea pe care o are din justiție, frica de pușcărie, dublată de forța pe care o are, pentru că el conduce politic coaliția, i-au creat un declic negativ care nu-l ajută. Se vede că nu mai este coerent, că nu mai are strategie, că este revanșard. Speranța lui de viață politică poate fi măsurată prin oamenii pe care încă nu i-a mințit”, a explicat consultantul politic.

Cozmin Gușă susține că, din punct de vedere politic, liderul PSD trece printr-un moment complicat

”Faptul că de la autoritatea echipei guvernamentale i se chestionează atât acest demers negativ împotriva Guvernului, cât și, apoi, această lovitură, dublată de decizia unitară a Guvernului legată de Bombonica Dragnea, ne arată că lupta de-abia începe”, a aărtat Gușă.

În opinia sa, premierul Sorin Grindeanu are de partea lui o mare parte din partid, în timp ce Liviu Dragnea doar pe cei ”legați de el” sau pe cei pe care ”încă nu i-a mințit”.

Decizia lui Liviu Dragnea de a o numi inițial pe Sevil Shhaideh pentru funcția de prim-ministru are la bază dorința sa de a pune în acest post o persoană care să nu acumuleze scor politic, așa cum ar vrea acum s-o pună pe Lia Olguța Vasilescu, dacă ar putea să-l schimbe pe Grindeanu, a afirmat Cozmin Gușă.

”Pe baza minciunilor și greșeilor personale, Dragnea a scăzut în sondaje, în timp ce prim-ministrul a trecut peste Iohannis și se bate din punct de veder al popularității cu colega lui de partid, Gabriela Firea. România este foarte complicată și Dragnea nu este un tip sofisticat. Este doar un om viclean de la țară care își închipuie că ar putea să fie mai viclean ca Băsescu. Nu este. Crede că ar putea conduce cu autoritate, fără să fie prestigios, un partid pe care l-au condus Ion Iliescu și Adrian Năstase. Nu-l va putea conduce nici cât l-a condus Geoană”, a conchis consultantul politic, la Realitatea TV.