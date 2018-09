Gușă: În acest moment, PSD nu mai există. E doar o gașcă de interese pe care Dragnea a ghicit-o

Cozmin Gușă observă că Partidul Socal Democrat nu mai există în acest moment, acesta fiind doar o gașcă de interese manevrată de Liviu Dragnea. După ședința tensionată a conducerii partidului, consultantul politic analizează confruntarea dintre liderul PSD și Gabriela Firea, în vreme ce încearcă să ofere un pronostic în privința mult așteptatei decizii: dă sau nu dă guvernul o OUG pentru amnistie?

Cozmin Gușă crede că Liviu Dragnea are o șansă de a învinge disidența din PSD, dar observă că Gabriela Firea, un politician puternic, care deține o funcție importantă - cea de primar al Bucureștiului, a intrat pe un drum fără întoarcere, în lupta împotriva liderului PSD.

”Liviu Dragnea are o șansă să reușească să scape de disidenții din PSD sau are o șansă să se îngroape, pentru că cel puțin în cazul Gabrielei Firea, situația este destul e complicată. Noi tot am vorbit la Realitatea despre această mitomanie a oamenilor politici, care una zic, alta fumează. Iar aseară (sâmbătă, n.r.), când l-am decorat în ghilimele pe Liviu Dragnea pentru umorul lui, a fost în baza acestei mitomanii care îl domină. Și în mod evident, asta a practicat-o pentru a ascunde această mare criză legată de Gabriela Firea, care nu e doar o fostă vedetă media, nu are doar funcția din partid, ci este și primarul Capitalei.

Alături de Gabriela Firea sigur că mai sunt câțiva lideri. Unii sunt genul Bădălău, sau Bălălău. La noi în Transilvania, Bălălău, e ăla care din când în când se preface puternic, dar el este bleg. Acest Bădălău a demonstrat încă o dată că în ciuda semnalelor publice pe care le-a dat, a rămas într-o variantă în care negociază propriile avantaje și poziții, nefăcând niciun un joc de echipă. Dar asta nu face mai puțin importantă situația care s-a creat în PSD, generată de Firea, care în acest moment, cu această poziționare de partea cetățenilor și împotrva exceselor MAI și a Jandarmeriei, și-a construit o platformă extrem de interesantă pe care Dragnea, doar într-un mod foarte dificil și cu mult noroc ar putea să o dărâme”, spune consultantul politic.

Cozmin Gușă nu crede că atacul Gabrielei Firea a fost unul regizat, pentru a-și îmbunătăți imaginea în vederea unei eventuale candidaturi la prezidențiale în 2019.

”Toți telespectatorii noștri trebuie să fie convinși că în acest moment PSD nu mai există. Există o gașcă de interese pe care Liviu Dragnea în inteligența lui a ghicit-o, le dă mici avantaje fiecăruia, în scopul lui suprem de a candida în 2019 la președinția României și să o și câștige. Același joc îl face Dragnea și cu partenerul său, Călin Popescu Tăriceanu, de care mai are nevoie două-trei luni în această toamnă ca să mai treacă niște legi și apoi, cu ajutorul lui Coldea, sau al altora, se va decotorosi pentru că în România este evident că fiecare are probleme, fiecare se poate retrage în urma unui șantaj.

Dacă pornim de la ideea în care în acest moment nu avem un partid, ci o gașcă de baroni înfometați de contracte și de albire de dosare, atunci ne putem închipui ușor că acest joc de azi îl avantajează pe Dragnea pe moment.

Dacă ne uităm la Firea, ea nu e subiectul unui dosar în justițe, iar drumul pe care s-a dus este unul ușor fără întoarcere, pentru că Firea a devoalat mult mai multe lucruri decât cele care erau permisibile, apropo de informările ilegale prezentate de Carmen Dan, care relevau că DGIPI acționează ilegal și ne înregistrează, ne pune în fel de fel de situații, în beneficiul unei puteri pe care Fragnea o viza de mult. Apoi, Firea s-a poziționat, apropo de susținerea Speranței Cliseru, într-o zonă care o așează într-o variantă penală pe Carmen Dan. Tot ce a susținut public prefectul Bucureștiului îi așează pe Carmen Dan și pe complicii săi într-o fază penală în acel dosar.

Aceste speculații care probabil vin din tabăra Dragnea, cum că ar fi un joc de spălare imagini a lui Firea, nu au conținut. Avem o situație în care doar Dragnea dorește să candideze, să fie președinte, iar Gabriela Firea s-a poziționat întrun fel în care inclusiv din punct de vedere juridic, drumul ei este fără întoarcere”, spune consultantul.

Referitor la amnistia cerută de baronii locali, sprijiniți de vicepremierul Paul Stănescu, Dragnea are un joc complicat de făcut, crede Cozmin Gușă

”Dragnea va încerca să tragă de timp în continuare, pentru că odată ce dă amnistia și grațierea, el nu doar câ își pierde sprijinul baronilor locali, care se vor simți albiți, vor ieși de sub jugul lui, în ghilimele, dar el practic nu va mai putea relaționa corespunzător nici cu patronii media. Cunoaștem câțiva patroni care au probleme legate de amnistie și grațiere. Acei oameni stau cu Dragnea în acest moment și își direcționează trusturile media în favoarea lui Dragnea doar în scopul amnistiei și grațierii.

Iar Coldea și chiar Vasile Dîncu din păcate l-au învățat pe Dragnea: băi frate nu da amnistia și grațerea, pentru că dacă o dai rămâi fără sprijin. Dragnea are timp. Mare are un an de zile timp în care poate să facă foarte multe scheme până la decizia finală în dosarul lui. El este perfect legitim să tragă de timp. Paul Stănescu, care îl cară în cârcă și pe Darius Vâlcov, urgentează acest lucru pentru că foarte mulți dintre baronii PSD au probleme în această toamnă și dacă o OUG pe amnistie și grațiere nu va fi dată, acești oameni vor avea probleme.

Nu pot să dau un pronostic, aș fi tentat să spun că în acest moment lacum sa suit Dragnea pe cal, e în poziția în care să pună baronii jos. Pe de altă parte, s-ar putea ca această ordonanță totuși să fie dată, pentru că în spiritul acestei ordonanțe militează și Tăriceanu”, cere consultantul.



Referitor la începerea demersurilor de rechemare a lui George Maior din postul de ambasador la Washington, consultantul politic crede că este mai degrabă un joc deimagine al lui Dragnea.

”La câte știe Maior despre Liviu Dragnea sau despre alții de acolo din zonă...eu văd doar o încordare de mușchi care nu o să aibă o finalitate. Dacă Maior se apucă să vorbească despre Dragnea și păcatele lui, vai de capul lui va fi”, spune Gușă.