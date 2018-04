Gușă: Felul în care PSD a refuzat medierea lui Iohannis o să-l așeze pe o altă cotă de neîncredere

Klaus Iohannis a afirmat, vineri, ceea ce cu toții gândim, spune Cozmin Gușă, referindu-se la declarația în care președintele i-a cerut Vioricăi Dăncilă demisia deoarece ”nu face față funcției de premier”.

Obediența Vioricăi Dăncilă față de liderul PSD, Liviu Dragnea, o determină să nu-și poată exercita corespunzător mandatul, este de părere Cozmin Gușă.

”Iohannis spune ceea ce noi cu toții gândim. Nu am văzut un om politic de un acest nivel în Europa. Nu am văzut o relaționare între instituțiile statului mai anormală ca cea de sub bagheta lui Dăncilă. Doamna Dăncilă este mult prea slab pregătită pentru această funcție. Obediența ei față de Dragnea o face să nu-și exercite mandatul corespunzător”, afirmă consultantul politic.

Președintele Iohannis îi satisface, prin această declarație, pe toți românii care sunt extrem de speriați de ”calitatea intelectuală slabă” a prim-ministrului, subliniază Gușă.

Consultantul politic, care se află în prezent la Tel Aviv, evidențiază că în publicația ”The Jerusalem Post”, care menționează de regulă în detaliu agenda oficialilor israelieni, ”n-a apărut nici măcar o știrucă despre România”, despre evenimentul în care Dragnea, Dăncilă și Meleșcanu s-ar fi întâlnit cu oameni politici din Israel.

Ce ne arată asta? Că gestul lui Dragnea și Dăncilă a fost amatoristic, nebăgat în seamă de mass-media din Israel, subliniază consultantul politic.

PSD va răspunde declarațiilor lui Iohannis prin a-l arăta pe președinte de data asta ”pe un aliniament care-i dezavantajează” și se vor victimiza în continuare la ”instituțiile de presă pe care le finanțează sau care sunt conduse de oameni car au același scop, schilodirea legilor din Justiție, și ”speră să nu crape economia României așa repede, să-i mai țină până-n toamnă”, explică Gușă.

PSD a căutat să evite medierea de tip constituțional a președintelui pentru că n-ar fi avut argumente, arată consultantul politic, menționând că Iohannis a fost inspirat că a apelat la această mediere.

”Felul în care PSD a refuzat-o să-i așeze pe o altă cotă de neîncredere”. Ce vor înțelege românii? Că din cauza proastei guvernări a PSD au crescut dobânzile”, mai spune Cozmin Gușă.