Gușă: E o strategie împotriva Realitatea TV, o luptă împotriva libertății de exprimare

Realitatea TV îi incomodează pe cei de la putere care n-au nevoie ca jurnaliștii să observe lucruri clare, susține Cozmin Gușă. Consultantul politic a explicat ce jocuri fac cei care se află în spatele acestui recent atac concertat la adresa Realitatea TV.

”O televiziune își are fidelii săi așa cum îi are și un partid. Există preferințe. Oamenii cred în noi și sunt îngrijorați atunci când suntem atacați. Elan Schwartzenberg nu este parte din această strategie împotriva Realitatea TV. El este o unealtă, așa cum s-a și văzut. El, în acest domeniu nu are nici competență”, a declarat Cozmin Gușă.

De ce incomodează Realitatea? În primul rând, spune consultantul poliric, există un motiv legat de jocul lui Dragnea peste toată România mediatică.

”Au rămas puține insule de normalitate. Vedem un atac făcut de un jurnalist apropiat în trecut de statul-paralel. Asta cu mânerele la care răspund niște comentatori publici nu e un lucru mic. E o formă angajantă de pervertire a mentalului colectiv”, atrage atenția Cozmin Gușă.

Este neplăcut că atacul este realizat de oameni care s-au lansat în piața media prin Realitatea TV, fie că vorbim despre Elan Schwartzenberg, fie despre Silviu Mănăstire, fie că vorbim chiar despre Mihai Gâdea, ale cărui începuturi în televiziune au fost tot la Realitatea TV, afirmă consultantul politic.

”Oameni cu legătură cu Realitatea, care au învățat meserie aici, își permit să facă aceste atacuri periculoase, mai ales că dorința lui Dragnea este să scape de Realitatea. Eforturile lui sunt pe măsura ambițiilor. Realitatea e ceva care-l împiedică”, susține Gușă.

”Suntem singurii care ne-am ocupat de Fundația Gojdu din Budapesta”, subliniază consultantul politic.

Cozmin Gușă evidențiază că aceste atacuri au oameni puternici la bază, oameni cu acces la informații și este de părere că într-un stat normal, când se vine cu asemenea atacuri asupra unei instituții de presă oneste care face jocul cetățeanului, ar trebui ca cineva să se sesizeze.

”Este o luptă împotriva libertății de exprimare. Cei care organizează jocuri ciudate legate de Justiție, sau jocuri economice n-au nevoie de libertate de exprimare, n-au nevoie ca jurnaliștii să observe lucruri clare. Realitatea TV este cea mai expresivă și este și un simbol. A avut un rol important în ultimii ani în bătăliile electorale. Această legendă pozitivă a Realității nu le face bine celor care nu doresc adevărul”, explică Gușă.