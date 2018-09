Gușă: Dragnea va folosi refendumulul ca să atragă de partea lui o parte a presei

Liviu Dragnea va folosi refendumulul pentru redefinirea familiei ca să-și cumpere bunăvoința unor trusturi media, de care are nevoie, în încercarea sa disperată de a păstra șefia PSD, este de părere consultantul politic Cozmin Gușă.

În perioada imediat următoare, pe fondul problemelor pe care le are în partid și în justiție, Liviu Dragnea va miza imens pe imaginea publică, este de părere Cozmin Gușă. "Va avea un joc mediatic foarte puternic, pentru că, în vederea referendumului pentru redefinirea familiei, a pregătit sume mari de bani la dispozi'ia Guvernului, care vor ajunge la anumite trusturi de presă, pe principiul "dacă desfăşori această campanie, trebuie să vorbești bine despre mine şi ai mei. (...) Practic, prin banii statului, el şi-a cumpărat liniştea din partea unor trusturi de presă. Acum se va vedea cine va avea curaj să refuze bani şi îl blochete pe Dragnea în strategiile lui de om dus cu pluta, s-a văzut şi al audierile de ayi că a dus cu pluta," a apreciat Gușă.

Legat de referendumul pentru familie, consultantul politic a spus că libertatea editorială de la Realitatea TV nu o să o ia nimeni. "Chiar dacă vom vorbi despre acest referendum, vom vorbi în spiritul românesc, al normalităţii", a spus acesta.

"Onoarea e mai importantă întotdeauna, onoarea noastră în faţa telespectatorilor pe care nu i-a dezamăgit niciodată. Am renunţat de multe ori la o audienţă mare doar pentru a rămâne alături de acest grup de cetăţeni care ne respectă. Tata spunea o vorba pe care eu nu o înţelegeam când eram în şcoala generală, după aceea am înţeles-o: "ţine minte, onoarea este un cadou pe care un bărbat şi-l face singur". Nu am priceput nimic atunci, dar după ce am crescut mi-a dat seama că onoarea e legată de cuvântul tău, de felul în care te prezinţi, de felul în care administrezi relaţiile cu oamenii. Şi eu cred că cel puţin la Realitatea toţi cei care suntem aici, invitaţii, suntem onorabili în faţa cetăţenilor români", a mai spus Cozmin Guşă, adăugând că astfel încercăm să mai salvăm această ţară de Dragnea şi ai lui.

Cozmin Guşă a mai precizat că în urma exceselor DNA-ului, măcar unii oameni de afaceri şi-au ajustat comportamentul. "E trist că unii nu au învăţat nimic din ce s-a întâmplat. Să nu înveţi nimic şi să repeţi un lucru e un coşmar. Din acest motiv e nevoie ca DNA-ul să se reconstituie şi să aibă un şef normal care să aibă grijă ca bugetele noastră, la care toţi contribuim, să nu mai fie devalizate. Telespectatorii Realitatea TV sunt acei oameni activi care plătesc cele mai mari contribuţii, contribuţii pe care telespectatorii altor televiziuni nu le plătesc şi îi cheltuie pentru că sunt asistaţi social.

Deci, DNA-ul trebuie să capete un cerc normal care să aibă grijă şi să ne garanteze că banii pe care îi plătim din taxe sunt cheltuiţi corespunzător şi nu sunt devalizaţi de către o sumă de oameni de afaceri corpuţi şi inculţi", a încheiat Cozmin Guşă.