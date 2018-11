Gușă: Din episodul "valiza" am putea afla cine e în spatele lui Dragnea. Singur nu rezista atât

Cozmin Gușă, despre dosarele Teleormanleaks

Dezvăluirile promise de Rise Project permit o developare a PSD-ului și a clasei politice: vedem că liderilor din partid și chiar din Opoziție nu le pasă de hoțiile orchestrate de Dragnea, ci sunt aplaudate de ei, visează și ei la așa ceva, consideră consultantul politic Cozmin Gușă.

Dacă valiza cu documente va ajunge la procurorii DNA, atunci am putea afla cine se află în spatele lui Dragnea de reușeste să reziste atât, spune Cozmin Gușă.

Din informațiile pe care le-a prezentat pe surse Realitatea TV, în spatele documentelor ajunse la Rise Project s-ar afla generalul SRI Florian Coldea (detalii aici). Este vorba de o nouă trădare a lui Coldea - acum îl trădează pe Dragnea, la fel cum i-a trădat succesiv pe Băsescu și Iohannis.

Cozmin Gușă este de părere că din "valiza încropită" ajunsă la Rise Project se va vedea cum o întreagă rețea de politicieni din statul român au beneficiat de la Tel Drum, au participat la devalizarile bugetelor județene sau naționale și au beneficiat de fel de fel de premii - contracte date pe nimic, pe milioane sau pe zeci de milioane de euro, dar și de excursii mirobolante.

Mai expus decât Dragnea însuși la probleme de natură penală ar fi fiul lui Dragnea, Valentin Dragnea, spun informațiile deținute de Cozmin Gușă.

Este evident că informațiile compromițătoare există, dar întrebarea este "cine și dacă le va operaționaliza?". În România, explică analistul politic, fiecare plusează cu niște sperieturi, dar trebuirile nu sunt duse la capăt, iar personaje din toate taberele sunt protejate. De ce DNA a închis dosarul Tel Drum și l-a redeschis abia cu două luni în urmă?

Redăm mai jos analiza lui Cozmin Gușă:

"Lucrurile sunt spectaculoase pentru că au fost prezentate de Rise Project. Știm bine legăturile asumate cu o rețea internațională de investigații care acționează în țările de tip euro-atlantic, a făcut multe lucruri bune împotriva politicienilor corupți și în România și în alte țări, chiar din UE, e condusă de un român care stă la Londra.

Deocamdată avem imagini spectaculoase, de cancan - cu originea valizei pe care unii o bănuim, alții am cercetat-o, în mod sigur că nu e o moșie din Teleorman și niciun țăran, asta poate dă spectaculozitate demersului, dar nu și suficientă credibilitate. Așteptăm să vedem ce e acolo, mai știm și noi câte ceva, dar îi lăsăm pe cei de la Rise Project, să își facă investigația.

Liderii din PSD îl aplaudă pe Dragnea pentru hoțiile lui

Până acum au primit un cadou, un cadou în beneficiul românilor cinstiți. Lucrurile pe care le-am spus în ultimele două luni la noi la Realitatea despre uriașa schemă de evaziune le vom continua și după episodul „valiza". Lucrurile sunt extrem de inflamante, nu știm ce o fi în spatele acelor investigații, că și noi am primit informațiile.

Ce este foarte clar este că în acest moment PSD-ul se developează. Îl înjurăm pe Dragnea și e meritat, dar ce e mai important e că liderilor de-acolo nu le pasă de-asta, hoțiile orchestrate de Dragnea sunt aplaudate de ei. Ei se visează la așa ceva. Nu deranjează foarte mult nici în restul clasei politice, unii din Opoziție.

Dacă valiza va ajunge la un procuror după investigația jurnalistică, atunci ne vom da seama nu doar de nemernicia unor oameni din PSD care îl acompaniază pe Dragnea, dar și de un alt lucru de care ne tot întrebăm: cine a fost și este în spatele acestui Dragnea de reușeste să reziste?! În mod clar acolo nu e doar partidul sau majoritatea parlamentară. Acolo sunt și alte lucruri.

Florian Coldea, sursă a documentelor din "valiză"

S-a discutat la noi pe post despre posibila trădare a lui Coldea, din nou. Unii cred, alții nu cred. Cu o lună în urmă, când am prezentat faptul că fugara Elena Udrea a început să colaboreze cu FBI, multă lume a zâmbit. Azi lucrurile sunt clare. Aseară și azi fidelii lui Coldea îi făceau PR, că e băiat bun, că a recunoscut partida bună și uite ce a realizat, alții care îl detestă îl indicau ca sursă a acestei valize. Din alte telefoane date de colegii noștri, până la urmă azi varianta clară ca sursă a unei părții din valiză e Florian Coldea. Dar nu e un lucru pe care o să-l putem afla foarte repede, nu am aflat nici când l-a trădat pe Băsescu sau pe Iohannis, în favoarea lui Dragnea sau acum când îl trădează pe Dragnea.

Important e la ce se va ajunge. Acolo se va vedea cum o întreagă rețea de politicieni din statul român au beneficiat de la Tel Drum, au participat la devalizarile bugetelor județene sau naționale și au beneficiat de fel de fel de premii, adică contracte date pe nimic , pe zeci de milioane care le-au îndestulat firmele apropiaților lor sau chiar ale lor, nu mai vorbesc de facturi de excursii mirobolante. Imaginile cu excursiile, prezentate de Rise, sunt să pregătească dezvăluiri despre oameni din statul român care au avut parte de excursii foarte scumpe, de genul celor lui Sebastian Ghiță cu Coldea și Maior. Acum vor fi și alte nume.

În România, fiecare plusează cu niște sperieturi - dar dosarele nu sunt duse la capăt

Într-un fel sau altul, americanii află totul de la noi, avem atâția oameni care vorbesc, deci au aflat foarte multe, apoi au investigat și ei și au avut acces la multe dosare. Așa am ajuns noi în posesi informațiilor de la Cluj, conform cărora echipa CFR nu mai este a lui Paszkany, ci ai unor oameni din statul paralel, la fel și televiziunile Look, aceste informații le-am obținut din SUA, la noi nu vorbea nimeni. Sunt multe alte informații care vorbeau acolo de bani de campanie murdari și devalizați. Aceste informații există: cine le va operaționaliza, dacă le va operaționaliza?

Aici există o fereastră de oportunitate, legată de jocul politic pentru alegeri. În România, fiecare plusează cu niște sperieturi, dar trebuirile nu sunt duse la capăt. Putem să ne uităm în istoria DNA de ce și pe ce motiv a fost închis dosarul Tel Drum, redeschis abia cu 2 luni în urmă, sau alte personaje inflamante care au fost protejate și care sunt din toate taberele.

Băiatul lui Dragnea, mai expus decât tatăl în "valiza" cu documente

Nu am intrat într-o nouă epocă după epoca Băsescu. În urmă cu 13 ani, când m-am separat de Băsescu, în ianuarie 2005, am anunțat public că există pericolul iminent al unei a doua frății a securității instituită în regimul Băsescu – ceea ce numim azi "statul paralel" -, care va devaliza în folos de grup bugetul național. Am spus că ceea ce n-au putut să facă securiștii bătrâni în anii 90 se va desăvârși în epoca Băsescu. Din păcate am avut dreptate.

Entusiasmul de a alege tot timpul câte un erou ne-a costat din 2005 până acum, perioadă în care acel stat paralel din care Coldea a făcut parte, a devenit tentacular și a putut să genereze asemenea personaje ca Dragnea.

Liviu Dragnea își sacrifică băiatul, care nu mai este chiar copil, are peste 30 ani și se lasă sacrificat, nu este neapărat de compătimit, dar îi place să se victimizeze cu aceste lucruri ilegale care dacă ar fi puse cap la cap l-ar duce într-o zonă penală mai gravă decât a tatălui său. O altă informație pe care o am - să vedem dacă cei de la Rise Project confirmă – este că marea majoritate a acestor documente din această așa-zisă valiză încropită sunt cu referire directă la băiatul lui Dragnea și sunt probleme directe pentru el. În rest, cancan, gagici, veselie, inclulți în șlapi, astea toate ne distrează, mai trebuie și să râdem.

