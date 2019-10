Gușă, despre sondajul Europa FM - IMAS: "Fake! Iohannis - umflat, Diaconu - megaumflat"

Analistul politic Cozmin Gușă a comentat rezultatele sondajului Europa FM - IMAS. Potrivit acestui sondaj, Iohannis ar fi lider în preferințele românilor la alegerile prezidențiale cu 45%, pe locul doi ar fi Mircea Diaconu cu 16 % din voturi, iar pe locul trei ar fi Dan Barna cu 14% din voturi.

"Trebuie sa facem un comentariu legat de imposibilitatea de a responsabiliza institutele de sondare, apropos de aceste fake sondaje. Si aceasta imposibilitate de a le responsabiliza, ma refer la IMAS, care a prezentatat un sondaj fake, un sondaj fals, o sa genereze fel de fel de evenimente ciudate in campania electorala.

Ne lovim in acest moment de asemenea evenimente nedorite care arata un derapaj in zona de opinie din societatea romaneasca.

Europa FM este o entitate media veche, respectabila cu o audienta extrem de consistenta in plan national. In mod normal, decizia editoriala din partea celor care conduc Europa FM ar fi fost sa nu publice si sa nu discute un semenea sondaj care este foarte departe de cifrele momentului.

Sunt doua scoruri umflate. Cel al lui Klaus Iohannis si nu asta a fost scopul, practic, dar megaumflat este scorul lui Mircea Diaconu din sondajul IMAS, comandat de Europa FM. Nu exista asa ceva.

Mircea Diaconu a impresionat putin la inceput, a urcat pana la 10 la suta, in acest moment este umar la umar in zona lui 8 la suta cu challengerii challengerilor, cu cei care ii provoaca pe provocatori, respectiv ei doi se bat, Diaconu si cu Paleologu, sa faca niste fapte de vitejie si sa poata sa ajunga mai aproape de cei doi care se bat pentru locul doi, este vorba despre Viorica Dancila si Dan Barna", a explicat Cozmin Gușă la Realitatea TV.

"La ora actuala avem un Iohannis consolidat in jurul lui 35 la suta, ca sa fie limpede, nici vorba de 40 la suta. Avem in jurul lui 20 la suta, plus-minus, ceea ce e foarte important, Viorica Dancila si Dan Barna si de aici sondajul USR pe care si l-au realizat si care este mai credibil decat sondajul Europa FM.

Insa aici avem o problema cu ambii candidati. Ambii sunt pe trend descrescator. Barna a intrat pe trend descrescator in ultima luna si este cu siguranta sub 20 la suta. Eu stiam de 16-17.

Viorica Dancila, care prinsese un inceput de precampanie bun, prin pricina sfaturilor proaste ale consultantilor si consilierilor pe care ii are, plus plecarea in SUA, neasigurata ca avea securizata intalnirea cu Mike Pence, toate aceste lucruri i-au indus si ei un usor trend descendent in acest moment", a completat Gusa.