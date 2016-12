Gușă: Cele două scenarii posibile, după ce Iohannis a refuzat-o pe Shhaideh. "Avem un război clar"

”Avem un scenariu de război clar între Klaus Iohannis şi aliaţii săi şi alianţa PSD-ALDE, cu Liviu Dragnea conducător". A spus-o Cozmin Guşă, într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV. În plus, consultantul politic consideră că preşedintele este prizonierul acestei situaţii pe care nu a generat-o şi nu şi-a dorit-o, din cauza lipsei de comunicare dintre instituţiile politice.

”În acest tablou sunt mulți actori: Iohannis, puterea parlamentară nou-instalată, Opoziția șchioapă și 'actorul' - instituțiile statului - serviciile secrete, care au o intervenție clară, directă, de multe ori legitimă în viața politică a noastră", a declarat Cozmin Gușă.

După ce președintele Klaus Iohannis a refuzat propunerea de premier a coaliției PSD+ALDE, Sevil Shhaideh, s-a declanșat un ”război”, consideră consultantul politic. ”În urmă cu ceva vreme, vorbeam despre scenariile post-alegeri. De pace sau de război. Cele de pace s-au epuizat. Avem de fapt un scenariu de război clar între președintele Iohannis și aliații săi și alianța PSD+ALDE și aliații ei - de la posibilii aliați parlamentari (UDMR), până la CCR”, a declarat acesta, subliniind că ”războiul”, care până acum a fost ”mocnit”, s-a declarat marți, după anunțul lui Iohannis de respingere a lui Shhaideh.

Care sunt cele două ”minusuri” ale lui Iohannis

În opinia lui Cozmin Gușă, președintele Klaus Iohannis are două ”minusuri”.

În primul rând, lipsa unei discuții cu Sevil Shhaideh, care, consideră consultantul politic, ar fi fost un lucru important prin formalismul relațiilor dintre instituția prezidențială și majoritatea parlamentară, ”pe care Iohannis l-a menționat cu multă rigoare înaintea Crăciunului și pe care nu l-a consumat”.

În al doilea rând, vorbim despre ”minusul” legat de lipsa de argumentare a refuzului de a o nominaliza pe Shhaideh, fapt care ”ne duce cu gândul la serviciile secrete”, afirmă Gușă.

”Minusul este chiar această propunere care nu a lăsat loc unei alte propuneri și care poate fi interpretată tot în acord cu instituțiile statului. Răspunsul este legat de presupunerea că acele propuneri pe care le-am analizat ar avea o dublă comandă - atât sub influența partidului, cât și sub influența unei apartenențe acoperite la serviciile secrete”, a completat consultantul politic.

”Vorbim de un război între instituții”

În contextul actual, în ceea ce privește Opoziția, în afară de un UDMR ”care face jocul clasic la două capete”, avem două partide total ”necredibile” - PNL și USR -, susține Gușă, adăugând că, prin urmare, rolul Opoziției este total neglijabil.

”Blaga a spus exact ceea ce Iohannis nu a făcut. Că Shhaideh trebuie nominalizată și că Iohannis nu are altă posibilitate de ieșire. Arată că 'armata' lui Blaga a dat un semnal, prin el, că s-ar coordona unei poziții Dragnea-Tăriceanu-PSD și ALDE, ceea ce e un șah foarte important", a evidențiat Cozmin Gușă.

UDMR ar putea fi înlocuit de o anumită ”oaste” din PNL care să se adauge lui Dragnea și Tăriceanu, susține consultantul politic.

”Vorbim despre un război care se duce între instituții. Cetățenii și-au spus cuvântul la alegeri. Instituțiile sunt Parlamentul, instituția prezidențială, CCR, iar războiul este dictat de majoritatea parlamentară. În acest război contează mult majoritatea parlamentară. Această majoritate se poate baricada în Parlament, urmând să dicteze treaptă cu treaptă pașii de urmat”, a explicat consultantul politic.

Afirmația lui Tăriceanu va turna ”plumb” în picioarele ”armatei” lui Iohannis

Referitor la afirmația lui Tăriceanu, conform căreia președintele Iohannis ar fi spus că dorește să facă tot ceea ce poate pentru ca acel câștigător al alegerilor, PSD, să nu poată guverna, Gușă consideră că ”ar turna plumb în picioarele 'armatei' lui Iohannis, dacă se va dovedi adevărată" și ar putea fi 'grea' în cazul în care nu va fi combătută.

"Discuțiile pe care președintele le poartă cu liderii politici sunt monitorizate și beneficiază de stenograme. Dacă Iohannis va putea să contraatace o stenogramă în care a vorbit doar despre Dragnea și doar despre imposibilitatea să-l nominalizeze pe Dragnea, o carte mare, câștigătoare, a PSD+ALDE nu va fi atât de câștigătoare", a declarat Gușă. În opinia sa, însă, declarația lui Tăriceanu pare credibilă.

”S-a întâmplat un accident care are legătură cu serviciile secrete, dar nu cu SRI”

Propunerea PSD, Sevil Shhaideh, care, de altfel, a fost apreciată de toată lumea, spune Gușă, arată ”normalitatea noastră ca stat”. ”Suntem toleranți. Nu suntem ortodocși habotnici și nu declanșăm răzoaie cu grupuri care aparțin altor minorități. Această dezbatere legtă de Shhaideh și de faptul că aceasta, care poate fi un bun român, ar jura pe Coran, nu ne reprezintă. Toleranța românilor este una clară și ne-ar putea defini într-o Europă a exceselor. Suntem prietenoși și prin asta ne definim”, a adăugat acesta.

În opinia consultantului politic, cheia este la a accepta sau nu modalitatea politică prin care Dragnea, PSD și ALDE propun să fie condusă România: ” 'Campionul alegerilor este Dragnea, din punct de vedere individual. Pentru că el nu poate conduce, am vrea să asigurăm o guvernare politică, legală, și propunem o doamnă care să fie clar că e fidelă lui Dragnea și care nu contează că ar aparține unei minorități' ", a explicat Gușă.

”Iohannis - lipsă de argumente pentru refuz”

Potrivit lui Gușă, Iohannis n-ar fi ezitat să declare ceva despre refuzul său dacă i-ar fi fost prezentată o situație clară de către SIE, însă ”dacă ai doar informări ale unor ofițeri din structură e greu să-ți asumi acest joc, ca președinte”.

”S-a întâmplat un accident care are legătură cu serviciile secrete. Nu are legătură cu SRI. A rămas doar SIE, care avea datoria să spună ceva de soțul lui Shhaideh. Faptul că n-o fi spus cu subiect și predicat poate fi confirmat de refuzul lui Iohannis de a o refuza pe Shhaideh. Dacă SIE nu a spus cu dovezi de ce ar refuza-o, înseamnă că n-a avut o bază”, a declarat consultantul politic.

Cozmin Gușă arată că nu există o poziție clară a statului român legată de regimul liderului sirian, Bashar al-Assad, ci împotriva fundamentalismului islamic. De asemenea, nu există o poziție în acest sens nici în plan internațional.

”Nu era o bază politică a statului român prin care să considerăm că soțul lui Shhaideh s-ar opune unei politici instituționale a statului nostru pentru că ar susține acel regim. Avem o problemă care poate fi interpretabilă - legată de Hezbollah. Hezbollah nu e organizație pe care să o poți încadra foarte ușor. Discută despre interpretarea Coranului și laicizarea unor dispoziții din Coran. Atât la nivelul UE, cât și al SUA, este considerat o organizație teroristă”, a precizat Gușă.

Parteneriatele noastre strategice din zona euroatlantică au avut obiceiul să influențexe deciziile de nominalizări de prim-ministru în mandatele lui Băsescu, susține consultantul politic, care-l consideră pe acesta ”un președinte slab, care știe multe și acum joacă la mai multe capete” și care a mers pe ideea ”Capul plecat sabia nu-l taie”. Iohannis este, acum, prizonierul acestei situații pe care nu el a generat-o și pe care nu a dorit-o, a completat Gușă.

Consultantul politic susține că, în condițiile în care pacea este exclusă, cele două scenarii sunt:

1. O procedură directă de suspendare, în baza faptului că a fost refuzată prima propunere de premier, Sevil Shhaideh.

2. O procedură de suspendare în trepte. PSD și ALDE vor veni cu o propunere de nerefuzat, dar pentru că acel climat de neîncredere a fost instalat, vor recurge la o situație oarecare pentru suspendare, după ce vor face majoritatea.

”Nu suntem o țară consolidată pe care să n-o afecteze războiul politic. Pentru orgoliul și frica unor oameni nu putem sacrifica această pace. Există rezerve de înțelepciune și coeziune și există normalitate. Putem găsi o variantă de mijloc în care să mergem înainte. Să nu mai râdă partenerii noștri politici, sau mai ales dușmanii, de noi”, a declarat Cozmin Gușă.

Jocul este, acum, în Parlament, este de părere consultantul politic, care arată că în spatele majorității din parlament este o super-majoritate care nu se vede. ”În spatele lui Iohannis este o armată aparentă. Pe armata din Parlament nu te poți baza”, a completat acesta.