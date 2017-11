Cozmin Gușă: Procesul lui Orban, un simulacru

Luni, la Înalta Curte de Casație și Justiție, are loc un nou termen în dosarul în care Ludovic Orban este acuzat de procurorii DNA că ar fi cerut bani omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu pentru campania electorală la alegerile locale din vara anului 2016. În primă instanță, liderul PNL a fost achitat. La termenul de luni au fost audiați, în calitate de martori, Cozmn Gușă și Sorin Oancea.

Cozmin Gușă este de părere că acest proces este ”un simulacru” și cataloghează acest proces drept o încercare de decredibilizare a presei.

”Eu consider acest proces ca fiind un fel de simulacru in conditiile in care, dupa cum se vede, bani nu au existat. Pe langa faptul ca lui Orban i-a fost retezata sansa de a candida, s-a reusit macularea unor idei despre finantarea trusturilor de presa”, a declarat Cozmin Gușă.

Este evident ca este o prigoană la adresa mass-media, iar această târâre a Realitatea TV în această sarabandaă nu face bine deloc, a mai afirmat consultantul politic.

”Cei care au facut acest dosar s-au încăpățânat să târască credibilitatea media”, a adăugat Gușă.