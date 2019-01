Gripa face ravagii în România. În Bulgaria este epidemie

Numărul românilor diagnosticați cu gripă crește de la o oră la alta, iar camerele de gardă ale spitalelor de urgență sau de boli infecțioase sunt asaltate de pacienti. Mai grav este că nouă oameni au murit de la începutul sezonului gripal și până acum.

Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la nouă, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Cea de-a noua persoană care a murit din această cauză este un bărbat de 40 de ani din judeţul Arad. Acesta avea condiţii medicale preexistente şi nu fusese vaccinat antigripal. Bărbatul a fost confirmat cu virus gripal AH1.

În prima săptămână a acestui an, la nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (gripă clinică, IACRS si pneumonii) a fost de 52991, cu 9.1% mai mare comparativ cu cel înregistrat in aceeași săptămână a sezonului precedent (48546) si cu 32.5% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara (39978), creșterea fiind datorată în parte și datelor subraportate din săptamâna anterioară ca urmare a zilelor libere legale din perioada sărbătorilor.

“În acest moment nu se pune problema unei epidemii de gripă. Este vorba despre o circulație mai intensă a virusului gripal”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Ministerul Sănătăţii reaminteşte populaţiei că vaccinarea este cea mai sigură şi eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor prin gripă şi recomandă populației să se vaccineze.

Până pe 6 ianuarie 2019 au fost vaccinate antigripal 1.203.057 persoane din grupele la risc, cu vaccin asigurat gratuit de către Ministerul Sănătății în cadrul campaniei de vaccinare a persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire.

Anul acesta Ministerul Sănătății a achiziționat 1 300 000 doze de vaccin gripal pentru campania de vaccinare antigripală.

Ministerul Sănătății atrage atenția că, odată cu începerea cursurilor în unitățile de învățământ numărul cazurilor de îmbolnăvire ar putea crește. O importanță majoră o reprezintă triajul efectuat de către cadrele didactice în clasă, la prima ora de curs, pentru evitarea riscului apariției de focare în colectivități.

De asemenea, măsurile de igienă personală (spălarea cu apă şi săpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse, respectarea unui regim de viaţă sănătos – alimentaţie bazată pe legume şi fructe, odihnă şi mişcare) sunt esenţiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecţiuni respiratorii, şi in special prin gripa.

Medicația antigripală (antivirală) se administrează la indicația medicului.

Alexandru Rafila: Boala a rapus si persoane tinere, care nu aveau comorbitati

Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, atrage atentia ca singura metoda de prevenire a gripei este vaccinarea. Totodata, acesta isi exprima ingrijorarea privind faptul ca boala a rapus si persoane tinere, care nu aveau comorbitati, dar totusi au facut complicatii.

"Ceea ce este nou comparativ cu anul trecut este ca circulatia virusului gripal a aparut mai repede in aceasta perioada fata de perioada corespunzatoare anului precedent. Anul trecut, s-au inregistrat peste 100 de decese datorate gripei, pana la sfarsitul sezonului gripal. Speram sa nu ajungem la aceasta situatie. (...) Ceea ce e preocupant, persoanele care nu aveau comorbiditati, persoane tinere au facut complicatii si e un lucru care trebuie sa ingrijoreze. Suntem in aceeasi situatie an de an. Ne intrebam ce putem face sa stopam raspandirea. Singurul raspuns este sa ne vaccinam in numar cat mai mare", a declarat pentru Digi24 Alexandru Rafila.

Epidemie in Bulgaria

Nici vecinii nostri nu stau mai bine la acest capitol, deoarece in Bulgaria este epidemie de gripa, fiind vizat si orasul Ruse, care se afla la granita cu tara noastra.

145 de scoli si gradinite vor fi inchise pana la sfarsitul acestei saptamani in zonele afectate de gripa.

In plus, autoritatile bulgare au interzis accesul in spitale si au inceput vaccinarea urgenta a categoriilor de risc, in contextul in care in zonele afectate de epidemie doar 0,5% din populatie s-a imunizat.

Astfel, medicii bulgari le cer cetatenilor sa evite deplasarile in locuri publice, sa pastreze normele de igienia si, cel mai important, sa se vaccineze.

La Ministerul Sanatatii din Bulgaria va avea loc o reuniune de urgenta in care se vor lua noi masuri pentru a opri epidemia.