Încă cinci persoane au murit din cauza gripei. Bilanțul deceselor a ajuns la 147

Alte cinci persoane confirmate cu virus gripal au murit. Numărul celor decedaţi din această cauză a ajuns la 147 de la începutul sezonului, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.

Decese noi confirmate cu virus gripal:

Barbat in varsta de 66 de ani, din jud.Giurgiu, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal.

Barbat in varsta de 80 de ani, din jud.Prahova, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal.



Femeie in varsta de 56 de ani, din jud.Prahova, confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata anti-gripal.



Barbat in varsta de 74 de ani, din jud.Mehedinti, confirmat cu virus gripal tip A,subtip (H1)pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal.

Barbat in varsta de 73 de ani, din jud.Arad, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal.