Gripa face ravagii. 19 decese și sute de internări! Pintea: Suntem la un pas de epidemie

Numărul persoanelor ucise de gripă crește de la o zi la alta! Numărul deceselor a ajuns, sâmbătă, la 19. Ultima victimă este o femeie în vârstă de 45 de ani, din Ialomița.



Crește numărul deceselor cazate. Numărul bolnavilor uciși de gripă a ajuns la 19!

UPDATE: Sâmbătă a fost anunțat al 19-lea deces. Este vorba despre o femeie în vârstă de 45 de ani, din Ialomiţa, care suferea şi de alte probleme de sănătate.



Femeia nu era vaccinată antigripal.



UPDATE: Potrivit CNSCBT, al cincisprezecelea deces este al unei femei in varsta de 69 de ani, din judetul Arad, confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata antigripal. Ea a murit vineri.



Un alt deces este al unui barbat de 40 de ani din Ialomita, confirmat cu virus gripal tip A, nesubtipat, si el avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat antigripal. Barbatul a murit in 7 ianuarie.



Vineri a mai fost inregistrat decesul unui barbat de 65 de ani, din judetul Iasi, confirmat cu virus gripal tip A, in curs de subtipare, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat antigripal.



Cel de-al optsprezecelea deces este al unui tanar de 19 ani, din judetul Prahova, confirmat cu virus gripal tip A, subtip H3, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat antigripal. Acesta a murit luni.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a afirmat, la Realitatea TV, că săptămâna trecută a fost declarată săptămână epidemică. ”Suntem în pragul unei epidemii. Săptămâna trecută numărul de cazuri confirmate a depășit numărul de cazuri estimate”, a spus ministrul Sănătății.

”Dacă avem trei săptămâni epidemice, putem declara epidemie. Situația este îngrijorătoare, estimăm o creștere a numărului de cazuri”, a spus aceasta.

Conform ei, este important să evităm colectivitățile. De asemenea, ministrul Sănătății spune că este necesar ca în școli să se facă triajul epidemologic, iar populația trebuie să evite aglomerațiile.

Sorina Pintea a anunțat că România este „la un pas de epidemie„. Azi au murit înca 3 persoane, iar autoritățile sunt în alertă. „Ar trebui să evităm zonele aglomerate”, este apelul ministrului sănătății.

„Încă o veste proastă, gripa a mai ucis un pacient, avem 14 oameni decedați din cauza virusului gripal. Suntem la un pas de epidemie, am depășit numărul de cazuri estimat, am avut o săptămână epidemică. Am transmis o informare și ministerului Educației, împreună să monitorizăm numărul de viroze, iar dacă ajung la un nivel periculos se anunță Ministerul Sănătății. Ar trebui să evităm zonele aglomerate”, a spus Sorina Pintea, într-o intervenție la un post de televiziune.

Ministrul sănătății, Sorina Pintea, a avertizat că numărul mare de victime făcute de gripă ar putea duce la declararea stării de epidemie în România. Ultima persoană care a decedat din cazua gripei este un bărbat de 71 de ani din Bucureşti, confirmat cu virusul gripal A. Acesta avea condiţii medicale preexistente şi nu era vaccinat antigripal. Dealtfel mare parte din cei care au murit erau din grupele de risc și aveau si alte boli. Gripa a venit pe fondul unui sistem imunitar afectat. Au fost însă și persoane sănătoase, dar care au murit în urma complicațiilor apărute odată cu manifestarea gripei.

Ministrul Sorina Pintea a făcut un apel la populație ca în aceste zile să evite pe cât se poate aglomerația. „Și adultii ar trebui sa stea acasa, sa evite locurile aglomerate, sa ne prezentam de urgenta la medicul de familie sau chiar la urgente. Principalele persoane afectate au fost pacienti cu afectiuni oncologice, bolnavi cronic, persoane cu organisme tarate si cu imunitatea scazuta”, a spus ministrul sănătății, Sorina Pintea.





În total, virusul a luat 15 vieți în acest an. Și nu este singura cifră alarmantă! În ultimele șapte zile, numărul virozelor respiratorii a depășit 90 de mii. Ne apropiem de epidemie, spun medicii, care sunt tot mai îngrijorați.

Un bărbat în vârstă de 67 de ani care era internat la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi a decedat în cursul acestei zile din cauza gripei. Este al 15-lea deces.



“Era internat de două zile. Avea mai multe afecţiuni. Din cauza gripei, organismul a cedat. Pacientul nu era vaccinat gripal”, a declarat Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Sf Parascheva.

Penultima victimă a gripei avea 71 de ani din București și nu era vaccinat antigripal.

Tot astăzi, un bărbat de 69 de ani și-a pierdut viața la un spital din Timiș din cauza gripei, acesta fiind al 13-lea caz de deces din acest sezon.

O femeie de 81 de ani a murit ca urmare a complicațiilor apărute din cauza gripei, în Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, în cursul nopții de joi către vineri, anunță realitateadearad.net

Conform purtătorului de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Arad, medicul Daniela Cîrnațu, femeia care nu fusese vaccinată, nu s-a prezentat la medic după primele simtome, alegând să se trateze la domiciliu, iar când a mers la spital, a ajuns în stare foarte gravă, fiind internată la secția de terapie intensivă.

Conform purtătorului de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Arad, medicul Daniela Cîrnațu, în acest sezon rece, în contextul gripei, în județul Arad au decedat, în total, 4 persoane… 3 bărbați cu vârste de 33, 82 și 40 de ani și femeia de 81 de ani.

Un bărbat în vârstă de 60 de ani din judeţul Prahova a murit din cauza gripei, numărul total al persoanelor decedate în urma îmbolnăvirii cu virusul gripal ajungând la 11, potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP).

Bărbatul avea condiţii medicale preexistente şi nu era vaccinat antigripal. Au fost comunicate cinci decese confirmate cu virus gripal în ultima săptămână, iar de la începutul sezonului 2018 - 2019 au fost înregistrate 11, conform INSP.



Specialiştii recomandă consultarea medicului de familie pentru simptome care sugerează gripa şi care poate stabili o eventuală indicaţie pentru spitalizare; izolarea voluntară la domiciliu a persoanelor care prezintă simptomatologie asemănătoare gripei; respectarea etichetei tusei şi strănutului (utilizarea de batiste de unică utilizare sau tuse/strănut la nivelul părţii interne a articulaţiei cotului); igiena adecvată a mâinilor, în vederea reducerii răspândirii virusului, purtarea echipamentului de protecţie adecvat (măşti, mănuşi, halate) de către vizitatori şi personalul medical; continuarea vaccinării antigripale.



De asemenea, se recomandă triajul epidemiologic zilnic în orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar şi auxiliar, cu scoaterea temporară a celor depistaţi cu simptomatologie respiratorie.

