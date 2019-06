ALERTĂ de fenomene meteo periculoase IMEDIATE. Este COD ROȘU: unde lovesc furtunile și grindina

ALERTĂ de fenomene meteo periculoase IMEDIATE: unde lovesc furtunile și grindina

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting cod roșu și cod portocaliu de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din țară.

COD ROȘU



Valabil de la : 22-06-2019 ora 14:30 până la : 22-06-2019 ora 15:30







In zona : Județul Neamţ: Tarcău;



Se vor semnala : averse torențiale ce vor cumula 40...50 l/mp, grindină de dimensiuni medii, frecvente descărcări electrice,intensificări puternice ale vântului, vijelii. În zona vizată în ultimele 3 ore, s-au cumulat cantități însemnate de apă.



COD PORTOCALIU



Valabil de la : 22-06-2019 ora 13:50 până la : 22-06-2019 ora 15:00



In zona : Județul Bacău: Agăș, Ghimeș-Făget, Palanca;

Județul Suceava: Broșteni, Panaci;

Județul Suceava: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Neamţ: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Neamţ: Bicaz, Borca, Bicaz-Chei, Poiana Teiului, Bicazu Ardelean, Tarcău, Farcașa, Dămuc, Tașca, Ceahlău, Grințieș;



Se vor semnala : local se vor semnala averse torențiale ce vor cumula 35...40 l/mp, grindină de dimensiuni mici și posibil medii, frecvente descărcări electrice,intensificări puternice ale vântului, vijelii



Valabil de la : 22-06-2019 ora 13:15 până la : 22-06-2019 ora 15:00



In zona : Județul Constanta: Medgidia, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Valu lui Traian, Lumina, Cogealac, Negru Vodă, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Castelu, Poarta Albă, Limanu, Albești, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Pecineaga, Mereni, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Grădina;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 35...45 l/mp, grindină de medii dimensiuni, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie.