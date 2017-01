Grindeanu: Pentru mine, prezența președintelui Iohannis în stradă a fost o surpriză neplăcută

Prezența președintelui Klaus Iohannis la protestele din stradă de săptămâna trecută a fost "o surpriză neplăcută", a afirmat premierul Sorin Grindeanu.

"Pentru mine, a fost o surpriză neplăcută prezența președintelui în stradă săptămâna trecută. Eu am încercat, și nu cred că mă poate acuza nimeni, am încercat în această perioadă să am o relație instituțională corectă cu Administrația Prezidențială. Ba chiar, poate de multe ori, am lăsat de la mine anumite lucruri, tocmai pentru a avea dialog", a declarat Grindeanu la un post de televiziune.