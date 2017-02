Grindeanu, supărat pe Iohannis: "Întârzierea bugetului are efecte în lanț"

Premierul Sorin Grindeanu îi cere preşedintelui Klaus Iohannis să promulge Legea Bugetului. "Orice întârziere are efecte în lanţ", le-a spus prim-ministrul miniştrilor, la începutul şedinţei de guvern.

”Bugetul întârzie în a fi promulgat. Dumneavoastră și noi am reușit în timp record să venim cu un buget care să țină cont de programul nostru de guvernare, de măsurile pe care ne-am angajat să le punem în practică, dar iată că această muncă este întârziată. Acele măsuri noi pe care le-am luat și pe care le aveam în programul de guvernare sunt puse sub semnul întrebării. Noi ne-am făcut treaba, am adoptat actele legislative necesare, am prevăzut banii în buget pentru toate aceste măsuri”, a declarat Grindeanu.

Premierul susține că aeastă întârziere ”se duce în lanț” nu doar către ministere, ci și către autoritățile județene și locale. ”O să mai funcționăm în continuare cu 1/12, din păcate”, a completat acesta.

Luni, după întâlnirea cu premierul Sorin Grindeanu şi ministrul Finanţelor, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că bugetul de stat pe anul 2017 este problematic și că există riscul să se depășească deficitul de 3%.

”Bugetul este mult problematic și riscă. Se prevăd venituri care după părerea mea sunt supraevaluate. Pe de altă parte, se prevăd cheltuieli foarte mari. Există riscul real să se depășească deficitul de 3%. Nu putem să nu vedem că aici avem de-a face cu o sumă extraordinar de mare la așa-numitele credite de angajament. E prevăzută suma de 54 de miliarde care va apăsa asupra bugetelor din anii următori. Am transmis aceste lucruri Guverului, care are un punct de vedere propriu”, a declarat Klaus Iohannis, după întâlnirea cu premierul Sorin Grindeanu și cu ministrul Finanțelor, Viorel Ștefan.

Președintele a mai anunțat că în zilele următoare va aprofunda analiza bugetului alături de echipa sa. ”Vom avea în vedere și punctele prezentate de ministrul Finanțelor. În ansamblu, trebuie să recunosc că sunt îngrijorat”, a afirmat acesta.