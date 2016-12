Grindeanu: "Nu am terminat Academia de Informații. Era un curs de o lună și jumătate"

Sorin Grindeanu, propus de PSD pentru funcția de prim-ministru, a declarat, miercuri seara, că nu a terminat Academia de Informații și nu a urmat cursuri de masterat la această instituție, ci un curs de o lună și jumătate, alături de alți deputați, fiind membru în Comisia parlamentară pentru controlul SRI.

"Nu sunt absolvent, nu am terminat Academia de Informații, nu am făcut master acolo, era pur și simplu un curs de o lună și jumătate în care am fost cu mai alți deputați - și de la PNL, și de la PD. Un curs de o lună și jumătate pe siguranță și securitate națională. A fost o părere a conducerii noastre - și de la Cameră, și de la Comisieneavând nicio legătură cu acest domeniu, absolut niciuna, că ar fi bine să fac un curs de o lună și jumătate, pe care l-am făcut", a declarat Grindeanu, la Antena 3, citat de agerpres.ro.

Premierul propus de PSD și ALDE a susținut că nu este ofițer acoperit, nu a avut vreun contact privilegiat cu serviciile secrete și nu are vulnerabilități.

”Nu am niciun fel de vulnerabilitate. Dacă aș fi avut așa ceva aș fi spus în fața colegilor mei în ședință și aș fi refuzat această mare responsabilitate. Pentru că eu o privesc ca și responsabilitate imensă, care apasă pe umerii noștri, ai PSD și ai aliaților noștri, cei de la ALDE, de a guverna așa cum ne-am angajat să guvernăm pe programul de guvernare pe care oamenii l-au votat și pe care trebuie să îl urmărim cu sfințenie. Cu această responsabilitate nu ne putem juca și de aceea vă spun, am spus-o răspicat și acolo, nu există așa ceva”, a mai precizat Sorin Grindeanu.