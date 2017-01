Grindeanu, în Parlament: Îmi doresc o Românie normală și o relație civilizată cu Iohannis

Sorin Grindeanu și-a susținut discursul în fața parlamentarilor, înainte de votul de încredere pentru Guvernul. Acesta a prezentat programul de guvernare în care, a susținut premierul propus, se vor regăsi toate măsurile prezentate de Liviu Dragnea în campania electorală și a subliniat că își dorește o Românie normală. De fapt, premierul desemnat a folosit insistent cuvntul "normal" pentru a descrie felul în care ar trebui să arate țara.

"Aș vrea ca în deschidere să le mulțumesc celor care m-au propus în această funcție. Vreau să precizez faptul că prima propunere a PSD pentru funcția de prim-ministru, Sevil Shhaideh, ar fi fost o variantă excelentă pentru conducerea guvernului și e bine că dânsa va fi alături de mine în echipa viitorului executiv. Salut echilibrul domnului președinte Liviu Dragnea, care în ultimele săptămâni s-a comportat ca un adevărat om de stat. S-a evitat astfel o criză politică foarte nocivă pentru țara noastră, iar astăzi România poate să aibă un guvern care să înceapă imediat punerea în aplicare a programului votat de români. Chiar în această seară voi convoca prima ședință de guvern.

Subiectul principal al dezbaterilor din Parlament este România și modul în care noua echipă își propune să conducă țara în următorii patru ani. Se vorbește despre felul în care vrem să arate România la finalul mandatului, despre o Românie puternică, prosperă sau despre o Românie corectă. Eu vă propun astăzi o altă țintă, care în opinia mea le include pe toate celelalte. Eu vă propun o Românie normală și îmi propun ca la finalul mandatului pe care mi-l încredințați să avem o țară în care oamenii să trăiască bine și să se bucure de aceleași drepturi și libertăți de care se bucură marea majoritate a cetățenilor europeni. Îmi doresc o țară normală, în care anormalul să fie o excepție și nu o regulă, cum pare a fi astăzi în multe domenii de activitate. Primul semn de normalitate e acela ca politicienii să respecte ce au promis în timpul campaniei electorale. De aceea, în programul de guvernare veți regăsi toate măsurile prezentate în timpul campaniei electorale de președintele PSD, Liviu Dragnea. Nu venim la guvernare pentru a face statistici frumoase pe hârtie, iar creșterea economică nu are nicio valoare dacă nu se regăsește într-un fel sau altul în buzunarele românilor", a declarat Grindeanu.

Totodată, acesta a mărturisit că își dorește o relație normală atât cu președintele Klaus Iohannis, cât și cu partidele aflate în opoziție.

"Am parcurs doar câteva din măsurile importante prezentate în programul de guvernare. Prin această prezentare am dorit să vă conving că acest program nu țintește la ceva ce nu poate fi atins, nu e nicio gogoașă electoarlă, nu e nicio exagerare.Tot ceea ce vă propun prin acest program este să facem România o țară normală. E de datoria noastră, a oamenilor politici, să puem ordine și rânduială în această țară în toate domeniile de activitate. Iar primul semn de normalitate trebuie să înceapă chiar de aici, din Parlament. Pentu că într-o țară normală, politicienii muncesc pentru cei care i-au ales. De aceea, mesajul meu pentru întreaga clasă politică este unul de deshidere și dialog. Timp de un deceniu, politica în România a fost dominată de vrajbă, de nenumărate conflicte între diverse tabere politice. Vă propun, așadar, ca începând chiar de astăzi să ieșim din această logică a conflictului și să cultivăm dialogul între putere și opoziție, stânga și dreapta. Îmi doresc să am o relație normală și civilizată cu președintele României, dar și cu partidele din opoziție. Așadar, stimați colegi din PNL, PMP și USR, sunt deschis dialogului. Acest guvern nu va fi guvernul meu, nici guvernul PSD, nici ALDE, nici al alctuiva. Va fi guvernul românilor, iar dumneavoastră, cei din opoziție, veți avea mereu un loc rezervat la masa discuției și colaborării cu aceast guvern. Iar primul proiect la vare vă invit să colaborăm este România normală. Vă mulțumesc!", a conchis Sorin Grindeanu.