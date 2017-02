Grindeanu, despre raportul Comisiei Europene: O să răspundem. Este foarte importantă înlăturarea MCV

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, referitor la raportul simestrial al Comisiei Europene, în care se subliniază îngrijorarea oficialilor europeni în privința corupției din țara noastră, că îl va analiza și că, ulterior, va răspunde. Totodată, acesta a explicat că prioritățile Executivului sunt înlăturarea MCV, transpunerea deciziilor CCR în Codurile penale și evitarea unei decizii pilot a CEDO.

"Eu am explicat tot ceea ce dorim să facem la vizita de la Bruxelles săptămâna trecută. O să vedem ce scrie în detaliu în acest raport. O să răspundem, asta e procedura. Și tot ceea ce am spus zilele trecute legat de pașii pe care ni-i dorim să-i facem, apropo de MCV, aia vom face. E foarte important ca noi să înțelegem foarte clar și cuantificabil cceea ce avem de făcut, ca și pași pentru înlăturarea MCV, iar până la finalul săptămânii o să transmitem aceste semne de întrebare, astfel încât acele clarificări vor veni să ne facă să alegem calea și viteza corectă pentru a ajunge cât mai rapid la înlăturarea MCV", a spus Grindeanu.

Referitor la schimbările din guvern, premierul a susținut că această decizie a fost necesară pentru a da forță și greutate politică Executivului: "Am considerat necesară numirea Rovanei Plumb pentru a da mai multă forță acestui domeniu esențial, să atragem în echipa guvernamentală un om cu greutate politică, care are experiență. Discuția cu Tudorel Toader a fost una legată de ceea ce dorește să facă la Ministerul Justiției. Lucrurile sunt clare. Am discutat despre ce trebuie să facă pentru înlăturarea MCV, pe ceea ce înseamnă transpunerea deciziilor CCR în Codurile penale și modalitatea în care se va întâmpla acest lucru. Am mai discutat despre posibilitatea existenței acelei decizii pilot a CEDO și despre pachetul de măsuri pe care trebuie să-l adoptăm pentru a evita această decizie".