Grindeanu: "Am discutat cu persoane politice și apolitice". Propunerea pentru Justiţie, miercuri

Premierul Sorin Grindeanu a declarat luni că a avut discuții cu mai multe persoane politice și apolitice, printre care Dana Gârbovan, președintele UNJR, cu privire la nominalizarea unui candidat pentru portofoliul Justiției, urmând ca dialogul pe această temă să continue și marți, pentru ca miercuri să prezinte varianta sa de ministru.

"Am avut discuții și înainte de a merge la Bruxelles, am avut și astăzi (luni — n.r.) cu oameni, fie că sunt eligibili în a ocupa această funcție, fie că sunt foarte buni profesioniști în acest domeniu. Și m-a interesat, dincolo de persoană, dar și asta e foarte importantă, să văd cum văd acești specialiști, politici, lucrurile legate de justiție. Să știți că am văzut foarte mult profesionalism în aceste zile. Noi, până miercuri, avem și coaliția, și Comitet Executiv Național la PSD, o să venim cu o propunere. (...) O să mai văd și mâine, o să mă consult și cu colegii mei și o să vin și cu această propunere", a declarat Sorin Grindeanu laun post de televiziune, întrebat dacă și-a clarificat opțiunea privind propunerea pentru ministerul Justiției.

Premierul a spus că nu ar dori să ofere detalii suplimentare, întrebat dacă între cei cu care a purtat discuții s-a numărat și judecătorul Dana Gârbovan, președintele UNJR.

"N-aș vrea să intrăm în amănunte. E o doamnă cu care am avut o discuție, fiind președinta Uniunii Judecătorilor, dar am avut și cu alții, așa cum vă spuneam", a mai spus Grindeanu.

Tot pe acest subiect, el a adăugat că discuția cu Florin Iordache cu privire la demisia acestuia din funcția de ministru nu a fost una "ieșită din comun".

"Eu cu Florin Iordache... pot să spun că era cam singurul din Guvernul României pe care-l știam de mulți ani înaintea altor colegi. Și ne leagă, și dincolo de partea politică, ne leagă și o prietenie", a afirmat premierul.

Grindeanu a reluat că pe chestiunea OUG 13 a fost o problemă de "comunicare deficitară". Fiind întrebat dacă el i-a cerut demisia lui Florin Iordache, premierul a menționat: "Nu și-a dat demisia domnul Iordache înainte de ședința de Guvern de joia trecută".

"Și îmi pare rău. E un coleg cât se poate de bun, își va face treaba în Parlament, sunt convins, extraordinar de bine. Este un om care a încercat să rezolve o problemă care trebuie rezolvată și acum, și în următoarele săptămâni", a mai declarat premierul.