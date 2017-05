GREVĂ LA ROMATSA: Ce despăgubiri poţi primi dacă zborul tău a fost anulat

În contextul grevei anunţate la ROMATSA, anunţată în această după amiază, realitatea.net vă oferă toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru a fi despăgibit în cazul în care zborul dumneavoastă a fost anulat sau are întârziere mai mare de 3 ore.

Calatorii care merg in interiorul Uniunii Europene cu avionul au anumite drepturi, in calitate de pasageri. Mai exact, atunci cand au loc intarzieri, cursele sunt anulate, bagajele nu au putut fi recuperate sau se produc chiar accidente, calatorii au dreptul sa solicite operatorilor de transport despagubiri pentru disconfortul sau prejudiciul creat.

Despagubirile in cazul zborului cu avionul pot depasi 1.200 de euro

Potrivit europa.eu, pasagerii care calatoresc cu avionul au anumite drepturi, care se aplica in situatiile in care programul de zbor este perturbat din cauza intarzierilor, anularilor si suprarezervarilor.

De asemenea, aceste drepturi se aplica si in situatiile in care se decoleaza de pe orice aeroport situat in UE sau se aterizeaza pe teritoriul UE la bordul unei aeronave apartinand unui transportator aerian din UE sau Islanda, Norvegia ori Elvetia.

Daca pasagerilor nu li se permite imbarcarea, zborul este anulat ori s-au facut rezervari peste limita locurilor disponibile, atunci acestia dreptul:

fie sa isi continue calatoria folosind mijloace de transport comparabile, fie sa obtina rambursarea pretului biletului si, daca este cazul, sa beneficieze de transport gratuit inapoi la punctul de plecare.

In situatia in care avionul are intarzieri mai mari de cinci ore, calatorii au dreptul la rambursarea costului biletului, mentioneaza europa.eu.

Atentie! Din momentul in care pasagerii accepta solutia rambursarii, compania aeriana este scutita de obligatia de a le asigura continuarea calatoriei sau de a le oferi alt tip de asistenta.

In cazul in care pasagerilor nu li se permite imbarcarea, zborul este anulat sau ajung la destinatia finala, inscrisa pe bilet, cu o intarziere de peste 3 ore conform europa.eu, acestia pot sa primeasca si despagubiri intre 250 si 600 de euro, in functie de distanta, dupa cum urmeaza:

Zboruri in interiorul UE:

sub 1.500 de km: 250 de euro

peste 1.500 de km: 400 de euro

Zboruri intre un aeroport din UE si unul din afara UE:

sub 1.500 de km: 250 de euro

intre 1.501 si 3.500 de km: 400 de euro

peste 3.500 de km: 600 de euro

Daca operatorul aerian va oferi un zbor alternativ, cu un orar asemanator, atunci valoarea despagubirii poate sa scada cu 50%.

Atentie! Potrivit sursei citate, calatorii NU au dreptul la despagubiri pentru anulari daca:

zborul a fost anulat din motive exceptionale, de exemplu din cauza conditiilor meteo nefavorabile;

au fost informati ca zborul este anulat cu 2 saptamani inainte de ziua plecarii;

li s-a oferit un zbor alternativ pe aceeasi ruta, cu un orar de zbor asemanator.

Totusi, chiar daca acestia nu au dreptul la despagubiri pentru circumstante exceptionale, operatorul trebuie sa le propuna una din urmatoarele variante:

rambursarea costului biletului (intreg sau corespunzator segmentului de zbor pe care nu l-au parcurs);

o alta modalitate de transport pana la destinatia finala, cu prima ocazie;

reprogramarea zborului la o data aleasa de acestia (in functie de locurile disponibile).

Sursa: avocatnet.ro