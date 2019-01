Grevă la Complexul Energetic Oltenia. Sistemul energetic național, în pericol

Grevă la Complexul Energetic Oltenia. Aproape 800 de mineri au intrat in grevă spontană refuzând să muncească. Angajatii solicită majorări salariale și condiții mai bune de muncă.

Primii care au decis să întrerupă lucrul au fost minerii de la cariera Roșiuța care urmau să intre in schimbul trei. Cei 100 de salariați s-au strâns in sălile de apel și au refuzat să plece la punctele de lucru. Lor li s-au alăturat alți mineri de la alte cariere, astfel încât, în această dimineața, confirm liderilor de sindicat, 800 de mineri s-au aflat in grevă spontană.

Conducerea Complexului energetic Oltenia îi roagă pe salariați să reia lucrul pentru a evita consecințele grave care pot apărea in cadrul sistemului energetic național.

Astăzi va avea loc o întalnire între conducerea societații si partenerii sociali, la sediul Ministerului Energiei.