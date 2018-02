Greşeala pe care multă lume o face când cumpără salată, ceapă verde sau ridichi

Salata verde, spanacul, ridichile de luna si alte verdeturi de primavara sunt sanatoase, insa trebuie sa stii foarte bine cum au fost cultivate. Crescute in soluri poluate, astfel de legume atrag nitrati. Cercetarile arata ca mai ales vegetalele cultivate in sere si solarii acumuleaza cantitati foarte mari de nitrati.

Speciile care au un continut ridicat de nitrati sunt reprezentate in general de legume cu frunze la care acumularea se realizeaza in frunze, ciclul de vegetatie pana la data recoltarii fiind scurt (salata, spanac, rucola).



Tot in aceasta categorie se incadreaza si cateva specii de radacinoase, la care acumularea se face cu precadere in radacini (sfecla rosie, ridichi).



In plus, odata recoltate, salata, spanacul dar si alte legume cu frunze ar trebui consumate cat mai repede, daca nu, macar pastrati-le la lumina, nu la intuneric.