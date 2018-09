Greii PNL, marii absenți ai Școlii de Vară a TNL. Cum motivează aceștia

În perioda 6-9 septembrie, în stațiunea Saturn, se desfășoară Școala de Vară a Tineretului Național Liberal (TNL), eveniment care a adunat 700 de membri liberali. Printre invitații de seamă ai școlii de numără liderul partidului Ludovic Orban, Raluca Turcan, Dan Vîlceanu și Robert Sighiartău.

Marii absenți însă se află greii PNL, precum Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Marian Petrache, Vasile Blaga sau Ilie Bolojan. Redacția PSnews.ro a primit prin intermediul unor surse programul evenimentului care confirmă lipsa celor mai importanți lideri ai partidului.

Pentru a ne asigura că aceștia au fost invitați, iar TNL nu a intenționat să transforme evenimentul într-o conferință dedicată oamenilor de încredere ai președintelui Orban, i-am contactat vineri pe Ilie Bolojan și Gheorghe Falcă. Astfel, primarul Oradei ne-a spus că nu a putut participa la eveniment din cauza programului încărcat, evitând să confirme sau să infirme informația noastră, iar primarul Aradului ne-a spus că toată conducerea partidului a primit invitații, însă nu a fost invitat să ia cuvântul în cadrul Școlii.

”Toată lumea din Biroul Permanent a fost invitată. Nu am fost invitați speakeri, dar luni au fost invitați la Școala de Vară cei care au timp. Eu nu am timp. Și dacă eram invitat să vorbesc, n-aveam timp pentru că am treabă în Arad”, a declarat Gheorghe Falcă, în exclusivitate pentru PSnews.ro.