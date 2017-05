Greșeala pe care mulți părinți o fac. Ce să nu-i spui niciodată copilului

Unii dintre cei mai vocali părinți, când este vorba de a da sfaturi despre creșterea copiilor, sunt cei care se simt cu musca pe căciulă. Dacă vreți, este o variantă benignă și la scară mică a zicalei "hoțul strigă hoții".

Recomandarea de astăzi le este adresată, cu rugămintea de a nu se simți lezați, căci este vorba de viitorul copiilor lor. Specialiștii atrag atenția că modelul comportamental al copilului este inspirat de cel al părintelui, chiar dacă în atitudinea acestuia, între vorbă și faptă este o distanță mare. De pildă, masa de dimineață.

Foarte mulți adulți își încep ziua cu o țigară, în timp ce în cealaltă mână pregătesc bolul cu cereale. Ce transmit ei? Două lucruri: că masa de dimineață nu este atât de importantă, de vreme ce dau prioritate unei țigări, dar și dezordine, dacă în succesiunea unor acțiuni programarea și logica nu sunt importante. Modelul învecinat este măncatul la televizor, care este o invitație la a acumula kilograme peste normal. Copilul nu are discernământ, creierul său funcționeazăpe bază de comportament învățat, ori legătura energetică dintre el și mamă îl face să-și urmeze instinctul de a imita.

Firește că nu se va apuca de fumat la 7 ani, dar ulterior, ca adolescent sau adult, va conștientiza că are un obicei prost, însă va avea puțină ambiție de a renunța la el. Alt exemplu este sedentarismul. Un copil trimis să facă sport cu forța are șanse mai mari să îndrăgească educația fizică dacă își vede părintele că iubește natura, merge la sală sau face puțină mișcare de câte ori are ocazia. Dacă, dimpotrivă, îl vede că nu concepe viața fără autoturism, va ajunge să creadă că plimbarea înseamnă o tură cu mașina. La un moment dat, subconstientul îl va domina.

Și în sfârșit, al treilea exemplu de atitudine greșită este acela de a înjura. Cât pot, părinții se feresc de asta în preajma lor. Dar când copiii ajung în gimnaziu, de pildă, adulții nu se mai controlează, crezând că au deja discernământ și știu că nu trebuie să vorbească urât. Așa este, dar informația este de mai multe feluri. Aici vorbim de cea energetică. Copilul învață inconștient că furia este o soluție, va fi tentat să imite, va deveni agresiv. Cum pot fi evitate comportamentele nocive? Renunțând la comoditate. Nu uitați: fapte, nu vorbe!