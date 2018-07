Grădina de vară din Eforie Sud va fi redeschisă după 15 ani, cu un festival de filme europene

Grădina de vară din Eforie Sud a fost reamenajată de Centrul Ceh din România, împreună cu EUNIC România, cu sprijinul Primăriei Eforie şi al RADEF România Film, şi va fi redeschisă pe 1 august cu prima ediţie a festivalului de filme europene Cinemascop, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

Grădina de vară din Eforie Sud se redeschide pe 1 august pentru proiecţia unei serii de şase filme europene, în cinci zile de festival Cinemascop.



"Localnicii şi turiştii de pe litoral vor avea posibilitatea de a fi prezenţi la momentul inaugurării cinematografului în aer liber din oraş, după ce a stat închis timp de aproape 15 ani. Între 1-5 august, în fiecare seară vor fi proiectate filme unul şi unul, iar, în timpul zilei, sunteţi invitaţi alături de cei mici la o porţie de relaxare şi creativitate în interiorul Grădinii de vară. Echipa Centrului Ceh Bucureşti, împreună cu EUNIC România (Reţeaua Institutelor Culturale Naţionale din Europa, n.r.) şi cu sprijinul Primăriei Municipiului Eforie şi al RADEF România Film muncesc cu spor la amenajarea spaţiului care va găzdui îndrăzneţul festival", se arată în comunicat.

Intrarea la festivalul care programează pelicule oferite de institutele culturale din România este liberă, organizatorii anunţând că primii 200 de spectatori primesc cadou şi câte o bere cehească.



Filmele programate sunt "Ever been to the moon?", în regia lui Paolo Genovese (2015), din partea Institutului Italian de Cultură, "Heavenly Shift", regizat de Márk Bodzsár (2013), oferit de Institutul Balassi, "As We Were Dreaming", semnat de Andreas Dresen (2015), oferit de Goethe Institut, "In the Fade", al turcului Fatih Akin (2017), într-o proiecţie specială a Festivalului Filmului European, "Charleston", de Andrei Creţulescu (2018), proiectat cu sprijinul Kinosseur, ca şi "Acasă la tata", în regia lui Andrei Cohn (2015), proiecţie oferită de Reprezentanţa Comisiei Europene în România.