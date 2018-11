Grațierea și amnistia. Noi informații-bombă. Când ar putea fi dată OUG?

Conform informațiilor pe surse, Guvernul ar putea adopta Odonanța pentru grațiere și amnistie în ultima ședință înainte de Crăciun. Mai mult, se pare că Dragnea vrea să ridice limita la 8 ani.

Informații bombă apar în presă. Proiectul ordonanţei de urgenţă privind amnistia şi graţierea este aproape finalizat şi ar urma să fie adoptat în ultima şedinţă de Guvern de dinaintea Crăciunului, susţin surse politice pentru Adevărul.

"Mai rămâne ca Liviu Dragnea să stabilească limita pedepselor. Iniţial, urmau să fie graţiate pedepsele mai mici de cinci ani, chiar şi pentru fapte de corupţie, însă Dragnea ar vrea să ridice limita la 8 ani, ca să scape şi Darius Vâlcov. Potrivit surselor citate, proiectul va fi iniţiat de ministrul de Interne Carmen Dan, după ce ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a refuzat să-şi asume amnistia şi graţierea, în ciuda insistenţelor lui Liviu Dragnea. De textul ordonanţei se va ocupa Florin Iordache, autorul celebrei OUG 13, care a scos în stradă sute de mii de oameni. Premierul Viorica Dăncilă a încercat să se opună, însă nu poate trece peste cuvântul lui Liviu Dragnea, mai ales că a rămas fără principalul său susţinător în Guvern - Paul Stănescu", scrie sursa citată.

Informațiile par să se confirme. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a evitat, astăzi, să dea un răspuns ferm privind OUG pe amnistie și grațiere.

"În repetate rânduri am spus şi voi face şi eu, precum altcineva: la această întrebare am mai răspuns. Şi rămâne valabil ceea ce am răspuns de foarte multe ori la această întrebare", a spus ministrul Justiţiei, conform Agerpres.ro.



La insistenţele jurnaliştilor, Tudorel Toader a replicat: "Eu vă respect şi vă înţeleg interesul, care, până la urmă, e de ordine publică, dar această întrebare mi-a fost pusă de foarte multe ori. Ceea ce am răspuns este valabil şi astăzi", a avut afirmat Toader după şedinţa festivă de guvern.

Conform Digi 24, "PSD este decis să dea o ordonanţă de urgenţă pe amnistie şi graţiere. Social-democraţii stabilesc doar momentul oportun. Nu este exclus ca Executivul sa adopte ordonanţa în luna ianuarie 2019, atunci când România va prelua președinția Consiliului UE. Potrivit informațiilor Digi24, OUG ar urma să fie adoptată fără transparență, adică textul nu va fi pus în dezbatere public, și va fi asumată de PSD".