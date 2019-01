Cozmin Gușă, noi dezvăluiri despre jurnaliștii-ospătari și interesele serviciilor în mass-media

Consultantul politic Cozmin Gușă a declarat, la Realitatea TV, care sunt interesele serviciilor în mass-media de la noi și ce îi mână în luptă pe "jurnaliștii-ospătari".

"Am discutat cu Sebastian Ghiță și Dan Adronic despre faptul că nu mai există un club român de presă, iar drepturile nu mai sunt apărate de nimeni, iar presa e folosită pe post de hârtie ingienică, de către politicieni sau alții oportuniști, cu ajutorul patronilor, dar și cu pleiada de jurnaliști acoperiți, racolați în special sub bagheta lui Florian Coldea pe vremea lui Băsescu. Nu doar SRI este implicat aici, ci și alte servicii, precum SIE, direcția de Informații a Armatei sau alte structuri de acest fel de la Ministerul de Interne.

O primă întâlnire pe această temă am avut-o în noiembrie, cu reprezentanți de la Adevărul, Cancan, DC News, Capital, Evenimentul Zilei, unde am discutat despre reunificarea intereselor presei.

Dar, a fost o întâlnire plăcută, constructivă, pe care am inițiat-o încă din noiembrie, când a avut loc o întâlnire, pe care nu am mediatizat-o atunci, a mai multor patroni din presă, strict pentru problemele presei. Bani de la cabliști pentru televiziunile românești de știri, cum dau televiziunilor străine, bani de la ANCOM pentru site-urile de știri de unde ANCOM-ul se umple de bani, dar niciun site de știri din România, indiferent de orientare nu iau bani, și salarizarea jurnaliștilor a căror muncă de creație nu e apreciată conform drepturilor de autor”, a spus Cozmin Gușă.

"Cu Sebi Ghiță am discutat, pentru că suntem patroni de presă și nu am o probelmă cu dosarele sale, care au fost fabricate de către statul paralel. Rareș Bogdan a fost audiat timp de șase ore la DNA Brașov. L-au anchetat timp de șase ore pentru un nimic... pentru prezența într-un restaurant. Rareș Bogdan a fost anchetat, în urmă cu doi ani, de acea unitate specială de la Brașov”, a mai spus Cozmin Gușă la Realitatea TV.

Telespectatorii trebuie să înțeleagă că din astfel de discuții ieși mai deștept

"O pleiadă de domni de pe Facebook, în special jurnaliști sub acoperire, s-au apucat să înjure. Nu știu, de frica, de inadvertență, pentru că nu știu de unde știu ei, dar o parte a discuției a fost despre jurnaliștii ospătari. Am început să numărăm acoperiții și i-am găsit pe toți la postul de televiziune B1 TV. Pe patronul postului, Sorin Oancea, nici nu m-am supărat, pentru că știu că este atât de șantajabil de către Coldea. Pot să spun un lucru pe care îl pot înțelege telespectatorii: SRI-ul actual nu mai funcționează în presă, au părăsit această zonă în care Coldea, Maior sau Băsescu, erau intersați să traseze linia redacțională.

Foștii șefi ai serviciilor au rămas rezerviști cu potențial de santaj asupra agenților acoperiți. Coldea și alții ca el, prin niște oameni din presă controleze acest gen de acțiuni în presă. Jurnaliștii, la rândul lor, au fost racolați pe baza unor acte reprobabile, sau dosare, dar sunt și unii care au acționat benvol. Ei și au inșelat nu doar patronul, dar și al fanilor lor. Eu sunt petnru servicii screte puternice, dar care să apere interesul național, care în vrema lui Coldea s-a transformat în interes propriu", a mai spus consultantul politic.

Nicio surpriză în spatele lui Cioloș

"Nicio surpriză din spatele lui Cioloș. Sunt foarte mulți egoiști oportuniști care au acționat în zona economică. Oricât de greu ar fi de crezut, Cioloș a protejat doar intersele serviciilor. Coldea l-a ajutat pe Cioloș ca să-i creeze problme lui Iohannis. Coldea se lăuda că el l-a făcut pe Iohannis președinte. NU este așa. Ei vor doar să-i pună bețe în roate lui Iohannis, iar acesta acționează prost.

Cei de genul Coldea, o duc bine, iar alți oameni care au fost rugați să facă ceva, precum Ghiță sau Dan Andronic, au probleme. Uite ce aflam de la DNA Ploiești! Unii sunt nevinovați, pentru că ci de la DNA Ploiești aveau metode demne de stalinismul anilor ‘50. Pot sta de vorbă cu oameni care prezintă dovezi despre atacul statului paralel. Am un prieten care a stat 24 de ore la DNA Ploiești caruia i-au pus în cârcă 50 de milioane de euro, iar acum DNA a declarat ca au greșit. Vrem ca DNA să acționeze împotriva baronilor, a corpupților. Avem două categorii aici. Cei care au stat la masă cu Coldea, au scăpat de dosare, iar cei care nu au stat, au avut dosare", a mai declarat Cozmin Gușă.

Atâta timp cât sunt tolerați oameni din servicii și canalele lor vor ramane active

"E un personaj proemient în servicii, din generația lui Coldea care mi-a spus: ”Atât cât sunt tolerați oameni din servicii și canalele lor vor ramane active. Vor râmne ca acel soldat vietnamez, găsit după mulți ani în tranșee, în junglă.

Acești acoperiți, care au fost făcuți pe repede înainte, foarte mulți au rămas pe poziții. După plecarea lui Coldea, nu i-a mai coodronat pe cei sub acoperire. Ei sunt grupați în anumite entități și generază atacuri și să aiba influență. Nu de aia am refuzat colaborarea cu jurnaliști despre care am spus că vor apărea la B1 TV. Eu răspund pentru linia editorială a Relitatea TV, iar atunci nu am tolerat prezența unor ospătari să facă ce vor în televiziune. Unii dintre ei sunt fanii lui Cioloș, care n-a făcut nimic decât ce i s-a cerut din partea rezerviștilor din servicii. Au acces la dosare și informații, pot să sperie, cu mine nu le-a mers. Șantajul merge, dar numai la cine este slab, iar atunci jurnaliștii ospătari s-au compromis!"