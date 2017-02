Godină: Am intrat pe portalul instanței şi am introdus numele unui prieten. Ce a descoperit

Godină,despre un prieten: "Am intrat pe portalul instanței şi i-am introdus numele". Ce a descoperit

Poliţistul Marian Godină vorbeşte pe Facebook despre un prieten de-al lui care are probleme cu justiţia.

"Am în lista mea de prieteni un om care distribuie non-stop articole din presă şi texte personale în care îşi manifestă susținerea pentru mult discutatele ordonanțe. Pentru că îl cunosc cât de cât şi îl ştiu om inteligent, am citit mereu ce a scris, să văd ce argumente are, fiind întotdeauna pregătit să accept păreri de la oameni pe care îi ştiu deştepți. Totuşi nu înțelegeam, iar argumentele lui mi se păreau puerile. Astăzi, mi-a venit o idee care m-a făcut să îl înțeleg pe deplin. Am intrat pe portalul instanței şi i-am introdus numele, care nu e deloc unul comun, la rubrica "căutare dosare". 4 rezultate", a scrie Godină, pe Facebook.