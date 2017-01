Globurile de aur 2017. LISTA câștigătorilor aduce mari surprize

Globurile de Aur 2017

Globurile de aur 2017. Duminică noapte au fost decernate premiile ''Globurile de Aur', în Los Angeles. Marele câștigator a fost musicalul "La La Land", cu 7 trofee.

Globurile de aur 2017. Lungmetrajul ”La La Land”, regizat de Damien Chazelle, a câştigat Globul de Aur la categoria ”cel mai bun film – comedie/ musical”. Filmul a obtinut sapte trofee si a devenit cel mai premiat film din istoria galei.

Filmul ”La La Land”, un musical despre o actriţă debutantă şi un muzician de jazz care se îndrăgostesc în timp ce încearcă să aibă succes la Hollywood, este considerat un favorit la Oscarurile din 2017, iar criticii de cinema au lăudat interpretările celor doi protagonişti ai peliculei, Emma Stone şi Ryan Gosling.

Lungmetrajul "Moonlight", regizat de Barry Jenkins, a câştigat Globul de Aur la categoria "cel mai bun film – dramă", potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA).

Filmul "Moonlight", care a devenit un favorit al criticilor după ce a avut premiera la Toronto 2016, reprezintă o poveste atemporală despre legăturile dintre oameni şi despre procesul de autodescoperire. Pelicula relatează viaţa unui tânăr de culoare dintr-un cartier rău famat din Miami, din copilărie şi până la o vârstă adultă, pe măsură ce acesta încearcă să îşi găsească un loc în lume, cu ajutorul familiei, prietenilor şi iubirii.

Ryan Gosling si Emma Stone au primit fiecare Globul de Aur pentru rolurile superbe din musicalul "La La Land", de care s-a indragostit toata lumea in acest an.

Casey Affleck a primit trofeul pentru cel mai bun actor intr-un film de drama in "Manchester by The Sea" si i-au crescut sansele sa fie nominalizat si chiar sa primeasca Premiul Oscar la finalul lunii februarie.

Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, trofee atribuite pe baza voturilor exprimate de reprezentanţii Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood, are loc la ora transmiterii acestor informaţii la hotelul The Beverly Hilton din Los Angeles.

Cea de-a 74-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur a fost prezentată de Jimmy Fallon.