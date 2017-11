Deținuți eliberați din GREȘEALĂ, după aplicarea legii "micii grațieri"

Trei deținuți au fost eliberați din greșală la Penitenciarul din Giurgiu. Autoritățile nu au ținut cont de faptul că un corp de detenție al închisorii fusese modernizat, astfel fiind posibilă punerea în libertatea a condamnaților.

Un violator, un talhar si un traficant de persoane au fost eliberati din greseala din penitenciar in baza noii legi. Unul dintre cei trei nu a fost găsit nici până la această oră.

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Sorin Dumitraşcu, a precizat că trei condamnaţi, printre care şi un cetăţean străin, au fost eliberaţi din greşeală în baza recursului compensatoriu din Penitenciarul Giurgiu, scrie Mediafax.



Potrivit sursei citate, este vorba de doi deţinuţi, dintre care doi au fost deja prinşi, unul dintre ei fiind condamnat pentru tâlhărie, şi încă un cetăţean străin, care ar fi plecat din ţară.



"Vorbim despre un număr de trei deţinuţi, a fost o eroare de calcul, în sensul că un corp de clădire căruia i se supun trei secţii a fost categorisit greşit. Nu era pe lista aceea cu clădirile care ar fi trebuit sa aibă condiţii improprii, ca să ducă la eliberarea unor deţinuţi. S-au calculat nişte zile în plus pentru aceşti deţinuţi şi au fost puşi în libertate. Ulterior, la o verificare, s-a constatat eroarea. Noi am avertizat ca dacă aplicarea acestei legi nu este pregătită corespunzător sunt posibile nişte erori, ceea ce înseamă fie punerea în libertate eronat, adică mai devreme, fie anumiţi deţinuţi vor sta mai mult decât ar fi necesar în penitenciar. Nu ştiu exact de ce erau condamnaţi aceşti trei deţinuţi, însă fiind la penitenciarul Giurgiu, care are profil de maximă siguranţă, cel mai probabil, erau recidivişti şi cu pedepse mari. Din informaţiile pe care le avem şi noi, unul dintre cei trei deţinuţi este cetăţean străin şi a părăsit România, imediat ce a fost eliberat. În situaţia asta, se impune o verificare a tuturor eliberării condiţionate în perioada aceasta şi se impune ca cel, care nu a organizat corespunzator, sa răspundă", a declarat Sorin Dumitraşcu.