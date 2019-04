Gina Pistol rupe tăcerea după ce s-a spus că este însărcinată

Gina Pistol și Smiley

În ultima perioadă s-a tot speculat că vedeta ar fi gravidă, iar cele mai noi imagini cu ea sunt puse sub semnul întrebării. Gina Pistol a fost surprinsă de paparazzii Cancan, pe stradă, în timp ce îşi mângâia burtica.

Anul trecut, Gina Pistol vorbea despre familie şi copii, semn că îşi doreşte să devină mamă în curând: ”Mă bucur că fac parte din categoria femeilor care mai sunt încă sensibile. Am avut multe lipsuri în copilărie. Îmi doream foarte tare o bicicletă şi o păpuşă Barbie şi nu puteam să-mi iau atunci.

Da, sunt îndrăgostită. Bărbatul pe care eu mi-l doresc nu ar accepta o iubită-parazit. Am 36 de ani şi de ce nu am bărbat şi copil? Nu pot să povestesc despre fiecare relaţie de ce am plecat şi de ce m-am despărţit. Mă deranjează când oamenii mă subestimează. Ce e al meu, e al meu. Pentru copilul meu, îmi doresc ca părinţii lui să fie oameni echilibraţi”, a spus Gina Pistol.