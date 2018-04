Gina Pistol, despre o posibilă căsătorie cu Smiley

Gina Pistol și Smiley

Gina Pistol și Smiley sunt unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz.

Prezentă zilele trecute la o prezentare de modă în Capitală, Gina Pistol a răspuns la întrebarea adresată de click! despre o posibilă căsătorie.

“De măritat nu știu, nu îmi fac planuri! Sunt sigură că Dumnezeu are el grijă şi de asta. Consider că în viață nimic nu este întâmplător! Am momente când sunt fericită, am momente când am motive de supărare sau de tristețe, sunt un om normal. Felul meu de a fi este acela al unui om optimist. Din cea mai întunecată zi încerc să văd lumina de la lună sau de la stele”.