Gigi Becali a spus ce crede cu adevărat despre Ianis Hagi şi cine e peste fiul "Regelui"

Ianis Hagi

Gigi Becali s-a declarat un mare fan al lui Ianis Hagi, după ce tânărul de 20 de ani a făcut un meci strălucit cu U Craiova.

Totuşi, patronul FCSB a afirmat că un singur jucător din Liga I este peste fiul "Regeleui".

"Singurul care e si mai valoros, si mai bine cotat decat Ianis este Dennis Man. Ca si joc, nu pot sa fac insa o comparatie, pentru ca Ianis are cateodata niste executii... Eu nu am un jucator care sa castige meciul de unul singur. Dar pe Man pot sa-l compar cu Ianis din punct de vedere valoric. Nu am mai avut nicio discutie legata de Man. Nu mai puneti atata amprenta pe asta", a spus Gigi Becali la Pro X.

Altfel, în mai multe rânduri, omuzl de afaceri a spus că e aproape imposibil să-l cumpere pe Ianis Hagi de la Viitorul.