Pelerinaj la casa lui Gigi Becali. Ce ajutor primesc oamenii. "Nu le dau bani"

Scene incredibile se petrec zilnic la casa lui Gigi Becali. Zeci de oameni stau la coadă cu dosare medicale în speranța că vor primi ajutor de la omul de afaceri.

Gigi Becali a declarat că oamenii care vin la poarta sa vin doar pentru bani, dar el nu le dă. în schimb încearcă să le rezolve problemele de sănătate cu ajutorul spitalelor pe care le contruiește.

„Vin foarte mulți și mulți vin pentru bani, dar eu bani nu le dau. Îi ajut cum pot în ceea ce privește problemele medicale. Am niște oameni care se ocupă de asta. Și fac ce pot. Deja am o clinică deja utiliată, mai trebuie doar angajați doctori. Mai am una în Băneasa și mai lucrez la un spital, care estimativ 100 de milioane de euro costă. Cea mai mare problemă? Noi nu avem știință. Știința de a contrui spitale. La Băneasa, costă 26 de mii de euro niște specialiști nemți doar să vină să-și dea cu părerea. Comunismul a distrus toată elita românească. Politicienii nu pun pe liste oameni competenți, ci oameni care le aduc voturi, oameni care poate să facă parte din structura lor mafiotică", a declarat Gigi Becali pentru Antena 3.

Totodată, latifundiarul din Pipera a recunoscut că nu-i priiește liturghia când vede atâta suferință.

Este deja cunoscut faptul că Gigi Becali are mână largă şi ajută pe toată lumea. Latifundiarul din Pipera nu rămâne indiferent la problemele oamenilor şi le oferă sprijin celor care îi bat la poartă, potrivit Cancan.ro.