Gigi Becali pune un pariu nebun cu Mircea Rednic. Miza: 1 milion de euro!

Gigi Becali

Gigi Becali este atât de convins că Dinamo n-are cum să prindă play-off-ul, încât e gata să pună un pariu cu miza de 1 milion de euro cu Mircea Rednic, antrenorul "câinilor".

Dinamo ocupă acum locul 11, cu 22 de puncte, la 6 puncte distanţă de locul 6, ultimul care asigură prezenţa în play-off.

”Mi-a plăcut Dinamo cu Craiova. Înainte, orice se întâmpla, țineam cu echipa adversă. Adică, dacă era în alte condiții, țineam cu Craiova, chiar dacă ei se bat cu noi. Dar, acum nu m-a mai interesat, pentru că este apă de ploaie ce au făcut ei.

Păi, cum, n-au cum să ajungă în play-off. Trebuie să scoată patru echipe. Sepsi are acum 8 puncte față de Dinamo, Astra are șase, Mediaș are șase, iar Iașiul are cinci peste Dinamo. Păi, cum să poată în aceste condiții să se mai califice Dinamo? N-are cum. Hai, domn’ne, că e ceva... Aș risca, dar nu o mie contra a un milion de euro, pentru că atunci ar fi foarte mulți care ar paria. Nu, plus că trebuie să câștig și eu ceva. Aș paria un milion de euro contra a 100.000 de euro. Sau mă bag pe o paritate unu la 10 cu oricine, indiferent de sumă. Da, îl aștept pe Rednic! Să pună banii”, a afirmat Gigi Becali la Digisport.